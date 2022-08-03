英超熱話︱阿仙奴奇招備戰利物浦　練波竟狂播YNWA　結果慘不忍睹

由亞馬遜製作的阿仙奴紀錄片《All or Nothing》，即將於明日正式上映，在預先公開的精彩片段之中，卻紀錄了阿仙奴去年11月備戰作客利物浦前的一件趣事。



作客晏菲路對任何一支球隊來說都並非易事，紅軍球迷的打氣聲此起彼落，主場氣氛相當震撼，或會令客隊球員難以集中。

曾效力過愛華頓的阿迪達，在鏡頭前分享自己一件往事，「有一次我在晏菲路比賽，中途突然間只見到有紅色衫的球員飛來飛去。即使有人傳波給我，我也無法反應，我不論情緒上或身體上都應付不到，人們不知道我在做什麼。我生涯只曾一次有這種感覺，就是在晏菲路。」

阿迪達自己亦曾在晏菲路作賽，有深刻的感受。（Getty Images）

有見及此，阿迪達在備戰時提出了一個他自稱「瘋狂」的想法。

他着助教搬了不少喇叭到訓練場，在球員練習時用環迴立體聲播放着利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》，讓球員嘗試模仿在晏菲路比賽的感覺，做好心理準備。

兵工廠右後衛薛迪索拉斯受訪時指：「能夠在訓練中嘗試新的方法，這對球員很不錯。我們也深知道對方的球迷一定會大聲打氣，所以我們必須做好自己的份內事。」

不過，阿迪達的備戰方法最終沒有奏效，阿仙奴該仗被沙迪奧文尼、迪亞高祖達、穆罕默德沙拿及南野托實先後破門，慘敗0：4。