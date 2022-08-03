英超熱話︱阿仙奴奇招備戰利物浦 練波竟狂播YNWA 結果慘不忍睹
由亞馬遜製作的阿仙奴紀錄片《All or Nothing》，即將於明日正式上映，在預先公開的精彩片段之中，卻紀錄了阿仙奴去年11月備戰作客利物浦前的一件趣事。
作客晏菲路對任何一支球隊來說都並非易事，紅軍球迷的打氣聲此起彼落，主場氣氛相當震撼，或會令客隊球員難以集中。
曾效力過愛華頓的阿迪達，在鏡頭前分享自己一件往事，「有一次我在晏菲路比賽，中途突然間只見到有紅色衫的球員飛來飛去。即使有人傳波給我，我也無法反應，我不論情緒上或身體上都應付不到，人們不知道我在做什麼。我生涯只曾一次有這種感覺，就是在晏菲路。」
有見及此，阿迪達在備戰時提出了一個他自稱「瘋狂」的想法。
他着助教搬了不少喇叭到訓練場，在球員練習時用環迴立體聲播放着利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》，讓球員嘗試模仿在晏菲路比賽的感覺，做好心理準備。
兵工廠右後衛薛迪索拉斯受訪時指：「能夠在訓練中嘗試新的方法，這對球員很不錯。我們也深知道對方的球迷一定會大聲打氣，所以我們必須做好自己的份內事。」
不過，阿迪達的備戰方法最終沒有奏效，阿仙奴該仗被沙迪奧文尼、迪亞高祖達、穆罕默德沙拿及南野托實先後破門，慘敗0：4。
First,trust me arteta wasn’t using YNWA at background because of united.— ዐፄ👑 (@BitaniaB) August 2, 2022
Second, yes anfield atmosphere was always crazy but arsenal don’t use to do this before Klopp. Klopp is the reason that this is happening the way we play have an equal effect to the atmosphere now. pic.twitter.com/bsGVsMIc0q