英超Big 6前瞻．阿仙奴篇︱阿迪達增兵對症下藥　兵工廠值得期待

英超2022/23球季周五（5日）展開，阿仙奴將於開鑼戰登場作客水晶宮。

阿仙奴上季與前四名緣慳一面，今夏轉會窗修補陣容缺憾，領隊阿迪達從曼城召來兩位舊將，簽入前鋒加比爾捷西斯及左閘辛真高，正是針對兵工廠上季的弱點。當中，加比爾捷西斯極速融入新環境，在季前賽入球停不了，相信會是帶領阿仙奴爭逐歐聯資格的火車頭。



阿迪達帶領阿仙奴再挑戰前四名。（Getty Images）

阿仙奴（上季：英超第五）

．領隊：阿迪達（Mikel Arteta）

．主場：酋長球場（容量：60260人）

．上季聯賽首席射手：布卡約沙卡／11球

阿仙奴愈來愈多叫「加比爾」的球員。（Getty Images）

今夏收購：

前鋒：加比爾捷西斯（曼城／4500萬鎊）、馬昆奴斯（聖保羅／300萬鎊）

中場：法比奧韋拉（波圖／3400萬鎊）

後衛：辛真高（曼城／3000萬鎊）

門將：馬特端拿（新英倫革命／750萬鎊）



簡評：捷西斯極速融入領銜鋒線 辛真高泰亞尼輪換左閘

阿仙奴上季的最大問題是欠缺一位可信賴的中鋒，奧巴美揚因紀律問題而被棄用並於季中離隊，拿卡錫迪入球率低難以「孭飛」，而且他今夏自由身離隊，重返里昂。為填補鋒線的空缺，領隊阿迪達向他的曼城舊部埋手，趁對方簽入艾寧夏蘭特，就以4500萬鎊這個算公道的價錢，買到加比爾捷西斯回來。

阿迪達今夏簽入兩位前曼城舊部，包括前鋒加比爾捷西斯。（Getty Images）

25歲的加比爾捷西斯回正值大熟大勇，已有6年英超經驗，加上他一直渴望正選位置，與阿仙奴一拍即合。在季前賽，這位巴西國腳盡展實力，對紐倫堡梅開二度，對西維爾帽子戲法，以火熱狀態迎接新球季。

加比爾捷西斯在鋒線上，會跟布卡約沙卡合作。（Getty Images）

阿仙奴上季另一個薄弱的位置是左閘，只得基蘭泰亞尼靠得住，當他在季尾膝部受傷，球隊左路防守露出太多破綻，如同斷了一臂。如果泰亞尼沒有受傷，說不定阿仙奴可以取得前四名。故此，阿迪達今夏又招攬舊部，以3000萬鎊羅致曼城的辛真高，加強左閘的板凳深度。再者，辛真高擅長組織進攻，又可勝任中場，與泰亞尼特點不同，可以令阿仙奴的排陣戰術更加靈活。

辛真高的加盟，令阿仙奴左路兵源更充足。（Getty Images）

阿仙奴今夏還簽入19歲巴西前鋒馬昆奴斯及22歲葡萄牙攻中法比奧韋拉，相信兩人只是副選，在盃賽披甲居多，當作未來的投資，其中法比奧韋拉料是新隊長馬田奧迪加特的替補。至於美國門將馬特端拿就頂替離隊的賓特尼奴，擔任蘭斯達爾的副手。

法國新星沙列巴回歸 加強後防實力

除了幾名新兵外，外借回收的法國後衛威廉沙列巴也值得留意。21歲的沙列巴在2019年加盟，不斷被外借回法甲磨練，上季在馬賽愈踢愈好，廣獲好評，更入選國家隊。在新球季，沙列巴將與賓韋特、加比爾馬加希斯爭正選，如果阿迪達轉踢三中堅，他們更可一齊披甲。

沙列巴今季正式重返阿仙奴。（Getty Images）

多了這班新力軍後，阿仙奴的陣容已經幾完整，板凳深度也不錯，如果要再增兵的話，重點可以放在中場及右翼之上。格列沙卡的8號位較薄弱，如果簽到泰利文斯的話，可馬上提升這個位置的實力；而右翼布卡約沙卡的後備只是尼高拉斯比比，這位科特迪瓦球員加盟以來難脫水貨形象，表現對不起身價。

阿仙奴正選門將蘭斯達爾。（Getty Images）

經過3季的耐心及努力，阿迪達已經搭建好阿仙奴的體系，今夏針對性增兵，實力比上季有增無減，有力取得前四席位。阿仙奴季前賽表現一流，甚有霸氣，上月底以4：0大勝車路士，之後更以6：0大破西維爾，加上他們在8月的對手不強，說不定可以在季初搶佔先機。阿仙奴會在今晚深夜3時，作客水晶宮。

今季的阿仙奴值得期待。