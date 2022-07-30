英超季前賽｜阿仙奴炒西維爾6球捧酋長盃 捷西斯連中三元Fit到爆
撰文：陳智深
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本港時間周六（30日）晚上，在倫敦酋長球場上演酋長盃，主隊阿仙奴藉今季由曼城來投的加比爾捷西斯大演帽子戲法，大勝西維爾6：0，為下周上演的英超開鑼戰打下強心針。
阿仙奴賽前宣布，會以馬田奧迪加特為新隊長，「兵工廠」今仗排出強陣，為下周五深夜英超揭幕戰作客水晶宮作準備。開波僅10分鐘，布卡約沙卡博到12碼，親自操刀先開紀錄。接着由加比爾捷西斯門前兩度破網，加上布卡約沙卡再下一城，開波不足20分鐘已4：0遙遙領先。
易邊後，阿仙奴仍然控制大局，戰至77分鐘，捷西斯於混戰中快腳一篤破網，完成帽子戲法。完場前阿仙奴由後備上陣的尼基迪亞建功，大炒西維爾6球捧盃。
除閉門友賽外，阿仙奴於季前5場熱身賽全勝，新兵加比爾捷西斯更仿如「主耶穌」降世轟入7球，極速融入球隊，相信兵工廠今季會有一番新氣象。
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