英超季前賽｜阿仙奴炒西維爾6球捧酋長盃　捷西斯連中三元Fit到爆

本港時間周六（30日）晚上，在倫敦酋長球場上演酋長盃，主隊阿仙奴藉今季由曼城來投的加比爾捷西斯大演帽子戲法，大勝西維爾6：0，為下周上演的英超開鑼戰打下強心針。



布卡約沙卡（右）今仗先開紀錄。（美聯社）

阿仙奴賽前宣布，會以馬田奧迪加特為新隊長，「兵工廠」今仗排出強陣，為下周五深夜英超揭幕戰作客水晶宮作準備。開波僅10分鐘，布卡約沙卡博到12碼，親自操刀先開紀錄。接着由加比爾捷西斯門前兩度破網，加上布卡約沙卡再下一城，開波不足20分鐘已4：0遙遙領先。

阿仙奴加比爾馬天利尼（中）一人力抗西維爾兩名球員進襲。（美聯社）

易邊後，阿仙奴仍然控制大局，戰至77分鐘，捷西斯於混戰中快腳一篤破網，完成帽子戲法。完場前阿仙奴由後備上陣的尼基迪亞建功，大炒西維爾6球捧盃。

布卡約沙卡（左一）今仗亦梅開二度。（美聯社）

除閉門友賽外，阿仙奴於季前5場熱身賽全勝，新兵加比爾捷西斯更仿如「主耶穌」降世轟入7球，極速融入球隊，相信兵工廠今季會有一番新氣象。