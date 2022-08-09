何澤堯揚威JRA三級賽　大外檔出閘一步不蝕鬥贏日本榜首騎師

何澤堯（日文：チャクイウ．ホー）赴日本客串，再傳捷報。

何澤堯在剛過去的周日（8日）於JRA（日本中央競馬會）新潟馬場繼續上陣，於三級賽野豹錦標（レパードS）爆出冷門，取得第2場頭馬。能夠首次在日本勝出級際賽，全靠機智走位，但要付出代價。



馬會騎師學校出品，32歲的何澤堯在客串期第二個周末，兩天共策11駒。來到星期日第11場G3泥地1800米野豹錦標，這位香港馬王「金鎗六十」的主轡騎師，又展功架。

何澤堯的座騎排在大外檔，並非太受歡迎。（twitter@kaf_as_horse）

何澤堯戰G3 大外檔出閘不蝕位

何澤堯策騎「加藤八角」（カフジオクタゴン／Kafuji Octagon），在15匹賽駒中排最外檔，形勢無疑較差，難怪在僅為第七熱門，賠率21.6倍。輸在起跑線又如何？何澤堯隨機應變，沒有沿途在外叠望空，首次轉彎時已「搵位楔」找到遮擋並一直向內欄推進。

何澤堯的座騎在15檔出閘。（影片截圖）

半程後，在內叠，有遮擋。（影片截圖）

跑過半程，何澤堯的賽駒處於第8位左右，重要的是處於第二叠，大為克服大外檔的劣境。且受惠於有兩匹馬並排領放，步速較快，讓何澤堯的馬匹有相當空間展步，跑得舒服。何澤堯的座騎在尚餘800米之際已等同貼欄，是賽大熱門排2檔、由榜首騎師川田將雅策騎的「大成德芳」（タイセイドレフォン／Taisei Drefong），反在其外側前方。何澤堯盯住這匹假想敵，直路彎之際抽出外檔望空，準備衝刺。

何澤堯鬥贏兩位日本騎師，首次贏得日本的級際賽。（twitter@keiba1422）

「金鎗六十」主帥 直路中央突圍而出

何澤堯在力鬥內外側兩駒，內有「大成德芳」，外有藤岡佑介策騎的次熱門「哈比」（ハピ／Hapi）。三駒在最後200米透出，「加藤八角」與「大成德芳」拍住鬥，「哈比」愈騎愈外閃。何澤堯騎足一條直路，一直壓住川田，藤岡則愈騎愈外斜，結果「加藤八角」以頸位力壓「大成德芳」，「哈比」再落後頸位得季軍。

制霸！（twitter@kaf_as_horse）

何澤堯取得第2場日本頭馬，更達成「重賞初制霸」，首次勝出級際賽。賽後接受訪問，表示興奮和感謝，更打趣道：「上星期我說不喜歡跑泥地，現在我好喜歡泥地賽。感謝矢作芳人馬房的各位，令馬匹狀態甚佳，日前操練還覺得有點重身，今天已經像另一匹馬，腳步輕快。」說起賽事，他坦言出閘後盡力希望減少蝕位，剛巧走到「大成德芳」身後，於是跟着上前，「直路跟川田這樣頂尖好手相鬥，感到非常興奮」。

何澤堯（右）鬥贏川田將雅（左），賽後互相碰拳。（twitter/netkeiba.com）

直路前阻及他駒罰錢 來周南下

何澤堯能夠贏馬，固然發揮十足功力。藤岡策騎「哈比」在直路出彎時平衡欠佳而蝕位過多，加上直路愈騎愈斜，敗得不值。不過，何澤堯在直路出彎時向外推進，一次過阻及後方4駒，被JRA以不小心策騎為由，罰款50000日圓。而當地傳媒報道，何澤堯下星期將會南下，在九州的小倉馬場上陣。