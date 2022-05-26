足球熱話︱細數一生一球會忠臣　羅馬托迪創紀錄　有人做埋領隊

隨着「韋斯咸先生」馬克盧保退役，One-club men「一生一球會」的忠臣在球圈買少見少，除了英超，過去也有不少著名球員將整個職業生涯奉獻予一間球會，讓我們重溫他們的故事及紀錄。



英超煞科其中一個話題，是為韋斯咸效力18載、上陣549場的英格蘭中場馬克盧保高掛球靴，這位35歲老將整個球員生涯奉獻予韋斯咸，煞科戰獲「鎚仔幫」歡送，不禁流下男兒淚。

而在盧保之前，縱觀球圈也有不少著名的One-club Man。

阿當斯（Tony Adams） 阿仙奴 1983至2002年



出身阿仙奴青訓系統的阿當斯，自1980年便加入兵工廠青年軍，17歲首度為一隊披甲，在1983至2002年間合共上陣568次，攻入38球。

阿當斯4度帶領阿仙奴贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，更是以隊長身份在三個不同年代（1988/89、1990/91及1997/98、2001/02）中達到這個成就。

前阿仙奴隊長阿當斯。（Getty Images）

加利尼維利（Gary Neville） 曼聯 1993至2011年

史高斯（Paul Scholes） 曼聯 1991至2011年、2012至2013年

傑斯（Ryan Giggs） 曼聯 1990至2014年



至於曼聯「七小福」更有三人一生只效力紅魔，加利尼維利（Gary Neville）及史高斯（Paul Scholes）都在曼聯踢了20年之多，分別披甲600次及713次。其中史高斯曾在2011年短暫退役，結果在一年後再復出，更助曼聯贏得2012/13球季英超冠軍。

加利尼維利（左）、史高斯（中）及傑斯（右），都在曼聯掛靴。（Getty Images）

另一位紅魔傳奇傑斯（Ryan Giggs）則更忠誠（只限對球會），在紅魔效力24年的他，上陣次數達947場，射入164球，至今仍是曼聯球會史上披甲最多的球員，大幅拋離第二位的卜比查爾頓（758次）。

2013年，仍是球員的傑斯開始兼任教練，一年後時任主帥莫耶斯被炒，他更擔任看守領隊，完成「派自己出場」的「創舉」；退役後他繼續留在隊中，擔任雲高爾副手，直至2016年離隊，才正式結束在曼聯接近30年的生涯。

傑斯在2014年曾擔任曼聯暫代領隊。（Getty Images）

加歷查（Jamie Carragher） 利物浦 1996至2013年



另一邊廂，利物浦One-club men卻不包括「神奇隊長」謝拉特，這位英格蘭中場掛靴前曾加盟洛杉磯銀河。

反而前紅軍後衛加歷查（Jamie Carragher）在1988年已加入球會青訓，1996年出道後直至2013年退役，都在利物浦度過，期間出場739次，為球會史上上陣次數第二多。加歷查為利物浦拿過歐聯、足總盃、聯賽盃、歐超盃等大賽冠軍，唯獨未曾染指英超錦標，留下遺憾。

加歷查職業生涯只效力過利物浦。（Getty Images）

佩奧爾（Carles Puyol） 巴塞隆拿 1999至2014年



西甲方面，巴塞隆拿「鐵血隊長」佩奧爾也為球會奉上15年光陰，期間為球會贏得18座大賽冠軍，包括6次西甲及3次歐聯。這位西班牙中堅共為巴塞上陣593場，並自2004年起擔任球會隊長，直至掛靴。

佩奧爾是巴塞隆拿鐵血隊長。（Getty Images）

馬甸尼（Paolo Maldini） AC米蘭 1984至2009年



另一位傳奇隊長就必數意大利後衛馬甸尼，他效力AC米蘭長達25個球季，若連同青年軍在內，更是待了32年之久。

馬甸尼在1996/97年球季開始擔任隊長，一做便是12年，曾助球會贏得7次意甲冠軍，並5度拿下歐洲頂級殊榮。值得一提，馬甸尼在2019年上任AC米蘭技術總監，帶領球會重返正軌，於今年重奪失落11年的意甲錦標。

馬甸尼曾助AC米蘭高舉歐聯獎盃。（Getty Images）

托迪（Francesco Totti） 羅馬 1992至2017年



說到意甲One-club men，不得不數羅馬王子托迪，被譽為「金童」的他在羅馬效力25年（1992至2017年），雖只在2000/01球季贏得一次意甲冠軍，卻創下多個紀錄。

首先，他為羅馬上陣786場、射入307球，兩者是球會史上最多，也是意甲中為單一球會入球最多的球員。另外，托迪於1998年開始戴上羅馬隊長臂章，以22歲之齡成為意甲最年輕隊長；同時，他最終擔任「羅馬之首」達19年，亦是成為單一球會隊長最多季的球員，紀錄相信很難被打破。