英超｜誰願意為曼聯捱義氣？　七小福或是看守領隊適合人選

蘇斯克查終於離任曼聯主帥，紅魔鬼聲明中透露，將物色看守領隊領軍至季尾，暫時由卡域克擔任看守領隊。看守領隊注定是過客，加上曼聯面對困局難搞，人人皆知，如今更難吸引頂級領隊，究竟誰人願意「拍膊頭」頂硬上充當這一職。



蘇斯克查帶着光環離開曼聯，在聲明中表明暫由卡域克（Michael Carrick）領軍，同時尋找適合人選擔任看守領隊，執教至季尾。

蘇斯克查離曼聯獲高規格待遇 「我已為未來成功打好基礎」

蘇斯克查被炒待遇前所未見 零冠卻收曼聯全體「好人卡」｜01球評

慘負屈福特，蘇斯克查難逃被炒的命運。（Getty Images）

曼聯傾向聘任大名領隊，但球隊如今面對的困局，難以一時三刻解決，不少名帥擔心自己聲譽受損，斷不會現時來投，所以找看守領隊執教至季尾，亦是沒有辦法之中的唯一辦法。

曼聯新帥人選成焦點 施丹表明無興趣 兜兜轉轉又是他？

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

看守領隊注定是過客，擔任曼聯的看守領隊更加是挑戰終極難度，不少主帥也想明哲保身，多一事不如少一事，避之則吉。擔任曼聯看守領隊的人選，相信與紅魔鬼有密切關係，才會捱義氣充當這苦差，究竟誰人願意頂硬上呢？

與蘇斯克查合作無間，卡域克如今需要擔大旗。（資料圖片／Getty Images）

前英格蘭國腳蘇甘保大膽推測，表示這名待業的名宿或可充當「救火隊」，「半年來說，或許布魯士也是個適合人選。」布魯士被紐卡素辭退不久，遣散費袋袋平安，他亦擁有「曼聯DNA」，如今沒有期望地回饋舊東家或許有驚喜。

根據《The Athletic》了解，失業的布魯士對這職位相當有興趣，並表示自己有能力穩定更衣室。

布魯士食無情雞後發火 紐卡素球迷無間斷欺凌或告別球圈

布魯士早前被紐卡素辭退，會否是曼聯「頂住檔」的人選之一？（資料圖片／Getty Images）

對於曼聯「七小福」而言，「曼聯DNA」早已入血，現在是出山救駕的好時機？「七小福」中，首推曾經短暫擔任主帥的傑斯（Ryan Giggs），但這名傳奇左翼官非纏身，相信難以回歸。

菲臘尼維利也是不錯人選，「菲臘仔」的履歷尚算「靚仔」，曾經帶領英格蘭女子隊，如今執教國際邁阿密，相信曼聯開到聲的話，「菲臘仔」也願意重回英超。另外，現時任職教練的畢特（Nicky Butt）及法國名宿白蘭斯（Laurent Blanc）亦是有力的人選。

不過，倘若沒有適合人選，又或者卡域克帶隊重回正軌的話，這名40歲的教練有望坐到季尾。

傑斯官非纏身，應該無望回歸執教。（資料圖片／Getty Images）

【曼聯眾將向蘇斯克查送上祝福】

+ 4

英超第13輪直播賽程（按圖放大）：

+ 2

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月21日）

+ 4

曼聯1：4慘負屈福特：

英超︱曼聯慘負屈福特將帥評分 馬古尼被逐仍有兩隊友較他更低分

英超︱曼聯慘負屈福特又輸一場 迪基亞無奈道出曼聯絕望真相

傳曼聯即將官宣炒蘇帥 仍付鉅額賠償 兩大舊部任暫代主帥

英超．曼聯大敗｜馬古尼為英軍披甲威風八面 回歸曼聯即打回原形

曼聯相關延伸閱讀：

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形

英超熱話︱蘇斯克查實驗式改造查頓辛祖 一個情況下或大派用場

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

英超︱普巴開出留隊條件 曼聯難以應承續約談判再陷僵局

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場