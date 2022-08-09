熱刺淪落人再獲維拉利爾青睞　破紀錄收購或一併借走｜轉會動態

熱刺在英超開鑼戰反勝修咸頓，表現令人眼前一亮。陣容有重心，自然有淪落人。

熱刺幾位球員遭干地棄用，當中不乏貴價貨。盛傳西甲維拉利爾有意食過翻尋味，再次借用創造型中場盧施素之外，還有意借用另一熱刺失敗收購。



干地棄用陣中4位球員，包括左翼衛利古朗，中場哈利雲克斯、盧施素及尼當比利，已是看得見的秘密。日前官方公布今季陣容，除了外借的球員，該4人的照片還是穿起上季的球衣。

盧施素早於巴黎聖日耳門時代已跟艾馬利合作，有望重逢。（Getty Images）

熱刺兩創造中場被棄用 維拉利爾再借盧施素

轉會窗月尾關閉，熱刺積極為這些棄將尋找新東家，陣中有不少熱刺舊將的「黃潛」又伸出友誼之手。「轉會專家」羅曼奴（Fabrizio Romano）指，維拉利爾正與熱刺洽談，再次借用盧施素。這名阿根廷中場年初借到「黃潛」半季，迅速融合，助球隊打入歐聯準決賽。休季期間已傳艾馬利有意再續前緣，現時打算再次借用，附加強制買斷條款。但他及後更新消息，意甲費倫天拿欲加入戰團。

艾馬利的「黃潛」已有多名曾效力熱刺的球員。（Getty Images）

兩支球隊在休季時，都有傳聞欲出手收購盧施素。羅曼奴指，維拉利爾的目標尚有尼當比利，兩會洽談有否可能以另一獨立交易讓尼當比利轉會，形式同為先借用，另帶強制買斷條款。

若然成事，相信可解決熱刺一大煩惱。事關尼當比利是熱刺收購轉會費紀錄保持者，2019年夏天以6000萬歐元從里昂購入。可惜造詣雖高，但水準極不穩定，更疑因為態度欠積極而被干地打入冷宮。往績不佳，薪金又高昂，今夏一直乏人問津。

干地主意已決，尼當比利再無機會。（Getty Images）

熱刺在季前轉會市場積極增兵，簽入6名新將，賣斷球員只有貝雲積、卡達域卡斯及小將積克奇勒。