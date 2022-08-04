英超Big 6前瞻．熱刺｜干地領航朝錦標衝刺　小心防線一個炸彈位

英超2022/23球季即將開鑼，Big 6球隊之中，熱刺看來一片好景。

2019年歐聯決賽飲恨，普捷天奴中興時代以幾個亞軍告終。動盪3季，有喘定之勢。干地領軍重返歐聯，球隊高調注資後一改以往季前部署， 早早完成收購，熱身賽前幾近到齊。

一片美好新氣象，實無理由看淡前途。惟干地的模型仍未砌好，後防增兵未完成，直衝頒獎台，仍欠把握。



確定今季重返歐聯，班主向干地送上暑假禮物：1.5億鎊增兵資金。他與同聲同氣的足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）合作，急不及待去收購。水頭到，風氣變，5名新將在韓國熱身賽之旅前已經報到，證明意大利組合已「箝制」管理層，在組軍方面有相當自主權。

熱刺幹掉干地／干地搞掂熱刺，暫時看來是後者。（美聯社）

盡早埋班，認識干地的教風格與戰術（例如操到全場瞓低），當然比起壓哨簽人好得多。記得「巴爾遺產七人眾」嗎？那年8月18日開季，其中3名新將8月30日才加盟，聯賽已完成兩輪。

開季前操到「趴喺度」，希望先苦後甜。（資料圖片／twitter）

哈利卡尼孫興慜不再孤單 前線變變變

干地承諾留效後明示增兵目標，重點之一在第三中鋒。近季長期只有哈利卡尼與孫興慜，無論雙箭頭或一人墮後，蜜月期總不長久，一旦被對手看穿，破功後無變動空間。新季終於解決問題，不僅有「Plan B」，甚至足夠搭出「Plan C」。

上季中借入古路施夫斯基後，季前加入李察利臣可當翼鋒或箭頭，從邊路切入禁區心臟地帶的意識更強於前者。

歐聯賽季，要加強兵源。哈利卡尼與孫興慜，終於有另一箭頭李察利臣。（Getty Images）

中場攔截王打孖上 後場改造未完成

鋒線有人換、有人揀，防線都有，是否合干地心意，值得考究。從白禮頓羅致比蘇馬，連同賀積查治及奧利華史基普，防中掩護防線的能力有增無減。不過，干地明言要買翼衛與左中堅，結果未如預期。

比蘇馬加盟，熱刺擁有英超最為硬淨的中場線。（twitter）

左中堅難求 陣容最大隱患

觀乎干地帶領國際米蘭奪冠，及接手熱刺後的戰術，三中堅的兩側中堅是攻擊起點，輔以一對高機動力的翼衛走上走落。上季爭前四，賓戴維斯在左中堅位打出加盟以來最佳表現，對干地來說是驚喜，多於預期。今季要應付歐聯，須加強兵力。好中堅難求，好的左腳中堅更難求。季前極力追求國米舊部巴斯東尼，心儀其攻擊能力如引球出擊、傳球及入楔等，無奈失敗。借用巴塞隆拿的基文迪朗格勒，實屬權宜之計。

賓戴維斯預料在開季擔正，戰術上對他消耗極大，但他在熱身賽已受輕傷。祖朗頓日前已外借離隊，陣中只餘朗格勒勝任左中堅。勿忘本季中有世界盃，賽程頻密，球員消耗快，還望不用看見比列錫擔任左中堅的一天。

巴斯東尼決意留在國際米蘭。（Getty Images）

兩翼進攻能力欠佳 比列錫幫得幾多？

翼衛增兵亦未竟全功。原陣閘位球員除賴恩施斯隆，其餘3人傳聞待價而沽，一大原因是運動能力雖高，進攻能力卻低。熱刺球迷對去季表現不會陌生，傳中大多「終結攻勢」。馬特杜靴迪傾向切入禁區且左右皆宜，較為實用，受傷前已融入進攻體系之中，但利古朗與艾馬遜顯然非干地「心水」。羅致比列錫，以及逐漸改造前鋒盧卡斯莫拉，都希望提高側擊質素。去季助諾定咸森林升班的英格蘭小國腳史賓斯譽滿英冠，干地卻明言是「球會想買」。口術大師所言，球迷心照，初試啼聲能否立即適應英超亦成疑問。

比列錫得干地改造成左翼衛，加上賴恩施斯隆一左一右，左路側擊力極強。（twitter）

干地模型未完成 季中再續

「這是一支年輕的球隊，我們可以合作許多年，一起進步，跟英格蘭及歐洲最佳球隊決戰」，干地在最後一場熱身賽對羅馬時這麼說。去季中上任，手執一支軍心不穩的球隊，面對強隊與曼城和利物浦，仍有力保持不敗。迎接首個完整的熱刺球季，不僅陣容，教練團亦有多方面增強，確實已有力向錦標進軍。值得球迷期待的不止場上表現，還有冬季轉會窗繼續未完成的收購工作。

孫興慜（中）及哈利卡尼（右）一旦失準，熱刺幾近失去攻力。今季鋒線人手增加，終可解決問題。（Getty Images）

今夏收購：

前鋒：李察利臣（愛華頓／6000萬英鎊）



中場：比蘇馬（白禮頓／2500萬英鎊）、史賓斯（1250萬鎊）、比列錫（國際米蘭／免費）



後衛：基文迪朗格勒（巴塞隆拿／借用）



門將：費沙科士打（修咸頓／免費）

