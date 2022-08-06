英超｜熱刺4：1反勝修咸頓　孫興慜獻助攻　下半場連入兩球奠勝

熱刺主場出禾特普斯精彩抽射開紀錄，熱刺其後擊，新球季首戰主場鬥修咸頓，即使被大反撲，賴恩施斯隆表現突出，攻入追平一球，其後艾歷迪亞﹑沙利素的烏龍球及古路施夫斯基各建一功，結果以4：1反勝修咸頓，全取3分。



熱刺在轉會市場大事擴軍，今仗主場鬥修咸頓，比列錫及比蘇馬等新兵先列後備，前線繼續由哈利卡尼及孫興慜領銜。

主場出擊的熱刺卻是先失守的一方，迪贊尼普（Moussa Djenepo）左路傳中，剛剛笠死賀積查治，隊長禾特普斯第一時間窩利抽射，彈地剛好收死洛里斯，「聖人」12分鐘領先1：0。

熱刺的古路施夫斯基再度使出「招牌菜」，右路扣入大位傳中，遠柱的賴恩施斯隆頭槌建功，21分鐘追成1：1平手。熱刺再施壓，孫興慜開出角球後，再有機會左路傳中，艾歷迪亞插水式頭槌「薄批」，10分鐘再下一城，熱刺半場反超前修咸頓2：1。

熱刺的賴恩施斯隆遠柱接應傳中頭槌建功追平。（Getty Images）

換邊不足1分鐘，熱刺隨即突擊，左路活躍的施斯隆再有進賬，可惜越位在先。領先一球，永遠都很危險，艾馬臣入楔左路地波傳中，越過門將，護空門的沙利素解圍「撻Q」擺烏龍。熱刺愈踢愈順，取得保險球後，古路施夫斯基禁區射遠柱得手，熱刺兩分鐘內連下兩城，比數改寫成4：1。

大局已定後，比列錫﹑比蘇馬及朗格勒先後入替，對戰局未有太大影響，結果保持相同戰局完場，全取3分。

熱刺揭幕戰反勝修咸頓，首戰旗開得勝。（Getty Images）

英超揭幕戰直播賽程：

英超新球季首輪直播賽程。（01美術製圖）

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