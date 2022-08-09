日本騎師柳田泰己墮馬身亡　澳紐展開鞍上生涯師承蘇保羅胞弟

新西蘭馬圈傳噩耗，日本籍騎師柳田泰己在當地出賽時墮馬，不幸遇上嚴重意外，留醫6天後離世，終年28歲。



《新西蘭先驅報》報道，柳田泰己在上周三在該國北島劍橋鎮（Cambridge）上陣，在一場膠沙地賽事中於最後直路遇上意外。其座騎受阻後跌倒，柳田泰己遭拋下時頭盔脫離，接着不幸被座騎壓過，禍不單行的是他遭其他馬匹踢中背部。

日本騎師柳田泰己，終年28歲。（twitter@3to4hiramatsu）

報道指柳田泰己的頭及脊椎都嚴重受傷，當場失去意識，送到當地醫院的深切治療部救治，未有好轉。柳田泰己一直昏迷，留醫到今日宣告不治，其母及家人趕及到達新西蘭，陪伴至親到最後。

柳田泰己的騎師生涯從未在日本上陣。他在高中時立志成為騎師，惟產生興趣之時已18歲，超過JRA（日本中央競馬會）騎師學校的年齡限制，體重亦超標。柳田完成大學1年級後，先在日本的賽馬牧場學習，再到澳洲留學。他及後到新西蘭追隨前冠軍騎師蘇利雲習藝，於2017年出道，展開鞍上生涯。蘇利雲的兄長，是在港從練多年的蘇保羅。

柳田泰己個子較高大，無阻騎師夢，遺憾英年早逝。（twitter@mankentoraemon）

柳田在新西蘭馬圈相當受歡迎，蘇利雲形容柳田泰己個子較高，為此努力控制體重，「他對騎師這工作相當有熱誠，樂於控制自己的狀態，全情投入自己的事業。他不是天生騎師材料，但日子有功，愈來愈好。這消息令人相當悲傷」。柳田在新西蘭策騎5年，共勝出162場頭馬。