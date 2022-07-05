賽馬｜日本新晉女騎師上陣三個月贏G3　超輕磅一放到底破紀錄時間

日本賽馬在剛過去的周日，成為馬壇焦點。中央競馬（JRA）一場級際賽由一名新人騎師勝出，更打破全國紀錄時間。

小妮子名叫今村聖奈，首季上陣且首次出戰級際賽，一擊即中，備受注目。



周日（3日）福岡縣小倉馬場舉行1200米三級賽CBC（日本中部廣播）賞，今村聖奈得到機會，首次出戰級際賽。她策騎3歲雌馬T M Spada（テイエムスパーダ）憑着48公斤（約106磅），一開閘大力搶前，跑了200米左右便貼欄領放。

今村聖奈首次出戰級際賽，一戰成名。（twitter）

今村乘着天晴地快，加上超輕磅之利，沿途領先，入直路初段力策，帶離群駒數個馬位，穩操勝券。T M Spada輕勝3 1/2身位，跑出1分5秒8，打破JRA 1200米紀錄。今村亦把握難得的機會，事關原本合作的騎師，未能做到今賽的「超輕磅」，得以讓今村過檔。幕後表明下仗將回配原來騎師。

今村聖奈今年3月開始上陣，正式出道，3個月後已勝出「重賞」。（twitter）

這位18歲新人騎師成為JRA史上第2位女騎師勝出級際賽，亦是首位級際賽「一擊即中」的騎師。本季首次出賽，至今已累積19場頭馬，為4名女騎師之中暫時最佳。她賽後難掩興奮道：「馬匹慣於領放，我要做的就是不妨礙牠跑。愈放愈順，真的感到人馬一體。」

拍拍馬，感謝牠一下。（twitter）

小妮子的訪問顯得謙虛，讓外界大讚她冷靜得不似新人，「18歲已很厲害」、「訪問對答非常堅定，令人驚歎」、「太謙虛了，真的覺得她將會很厲害」。賽後一天，有4份體育報章均以今村作為版頭新聞。