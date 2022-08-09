網球｜細威宣布退役　27年職業生涯落幕　料美網為最後一戰

細威退役了。

網壇一代標誌人物（其實都不止一代了）莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）退役，但她保持一貫本色，不以「退役」（retirement）形容自己，而是「進化」（evolution）。



40歲的細威透過《Vogue》宣布退役。

「我從不喜歡『退役』（retirement）一詞，要形容刻下的我，最佳的詞語相信是『進化』（evolution）吧。我要告訴大家，我要從網球進化了，前往一個更重要的世界。」

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）宣布退役。（Getty Images）

這樣的退役宣言，自信、驕傲、高高在上，很「細威」。不過，再強的球手，也得在人生不同階段中選擇。她口中「更重要的世界」，是家庭。「我從不喜歡在網球和家庭中選擇，這是不公平的。」但她話鋒一轉：「如果我是男人，我就不用寫下這些，因為我可以繼續打球，將生兒育女照顧家庭的責任留給妻子。」

細威於2017年誕下女兒Olympia，榮升媽媽級球手。

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）早前出戰溫布頓錦標賽，此情此景已成歷史。（Getty Images）

細威早前罕見地長達14個月未嘗一勝，直至今天的加拿大公開賽終迎來勝果，她形容「隧道盡頭終見光明」，但在走出幽暗隧道一刻，職業網球生涯也快到盡頭，下月的美國公開賽，預計將是她的告別戰。「抱歉之前我沒贏得溫布頓，我不知道自己是否準備好到紐約，但我會盡力而為。不過我不期待任何告別儀式，我最不擅長就是說再見。」

從1995年10月展開職業生涯，至今快要27年。她狂傲、她自滿，但她也的確改寫了女子網球壇，即使球迷再討厭她，也得承認，人生累積了23個大滿貫錦標的莎蓮娜威廉絲，是永垂不朽的網壇傳奇。

「大細威」維納絲威廉絲和莎蓮娜威廉絲，陪伴了全球網球迷差不多30年。（Getty Images）

莎蓮娜威廉絲（Serena Jameka Williams）檔案

．國籍：美國

．出生日期：1981年9月26日（40歲）

．轉打職業年份：1995年

．握拍：右手

．生涯累積獎金：約9452萬美元

．最高世界排名：1

．大滿貫錦標：

1. 澳網（2003、05、07、09、10、15、17）

2. 法網（2002、13、15）

3. 溫布頓（2002、03、09、10、12、15、16）

4. 美網（1999、2002、08、12、13、14）