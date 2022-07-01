溫網｜Harmony贏細威後人紅是非多　雙打退賽拍檔怒轟後道歉

法國華裔球手陳哈莫妮（Harmony Tan）日前在首圈，擊敗網球女王莎蓮娜威廉絲後一戰成名，卻被德國拍檔Tamara Korpatsch於社交媒體控訴賽前才告知退出女雙賽事，後者其後刪文並在今日公開道歉，希望外界不要抨擊哈莫妮。



24歲的陳哈莫妮與「細威」莎蓮娜威廉絲激戰3小時14分鐘後，爆大冷擊敗7屆冠軍細威，在生涯首場溫網正賽取勝而回，成為今屆焦點球手。

陳哈莫妮擊敗細威一戰成名。（Getty Images）

在中央球場鎂光燈下完成逾3小時的溫網首戰後，已是英國時間晚上10時許，哈莫妮原定於翌日下午與德國拍檔Tamara Korpatsch出戰女雙首圈比賽，但她其後以大腿受傷為由退出比賽。由於一旦抽籤完成就不能更換拍檔，這意味Korpatsch也將被逼退出本應是她生涯首場的溫網雙打賽事。

這讓Korpatsch相當不滿，她在社交媒體寫道：「她早上才傳訊息給我，讓我賽前一小時就在空等。我非常難過、失望，也非常生氣無法打生涯第一場大滿貫雙打比賽，這對我不公平。」她續寫道：「若是因為前一天打了3小時就受傷，你不配打職業比賽，這是我的看法。」

Korpatsch雖刪掉了Instagram的貼文，但Twitter仍有刊登。（截圖）

陳哈莫妮的受傷被懷疑是藉口，因為傷病並未影響她打單打的意圖，當時這名法籍華裔球手仍在次圈對上西班牙球手Sara Sorribes Tormo，最終亦順利以直落兩盤輕取對手晉級，她將在明日對上同樣於今屆冒起的新英國甜心Katie Boulter。

不過，這場內閧很快便告一段落，Korpatsch在貼文後第2日，表示二人已經溝通並消除了彼此的介蒂，「她向我明確說明了她的傷勢，我們已經互相道歉。我會刪除我之前的貼文，我希望大家不要給她劣評，我不希望她受到侮辱。」

27歲的Korpatsch在女單首圈失利。（Getty Images）

至於哈莫妮對此則回應：「我不想在沒有100%狀態下上場，我知道她很生氣，但這就是人生。我有收到她道歉的短信，但我不太喜歡這種事，所以沒有回覆。」