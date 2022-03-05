網球｜奧運冠軍怒打裁判椅子罰太輕　細威場上失控曾被罰禁賽2年

世界排名第3的男子網球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），日前在墨西哥男雙賽事中失控，向裁判大罵髒話，用球拍狠打裁判椅子，最終被罰4萬美元兼退出賽事。

曾因行為失當被重罰的女網名將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）批評判罰太輕，是雙重標準。



東京奧運男單金牌得主阿歷山大薩維列夫，上月於墨西哥賽雙打賽事上，在最後一分被判界內輸掉後，他先是不斷怒飆髒話，被主審葛曼尼（Alessandro Germani）給了一次違規，返回位置前他更直接拿球拍怒敲主審椅子。最後ATP以言語侮辱以及違反運動精神兩項規則，各罰2萬美元（約15萬港元），該站單、雙打獎金也被沒收。

阿歷山大薩維列夫大發雷霆後直接拿拍猛砸對方椅子。（美聯社）

「（這次的懲罰）絕對是雙重標準。」莎蓮娜威廉絲（下稱細威）近日接受《CNN》專訪時提到此事時坦言：「如果我這樣做，可能就進監牢了。我是認真的，沒有誇張，我就被判過一次緩刑。」

莎蓮娜威廉絲出席法國時裝周。（Getty Images）

這名前世界第一指的是2009年美網準決賽，她與比利時球手克莉絲達絲（Kim Clijsters）對戰，「細威」當時被判踩線，情緒失控對裁判爆粗，被罰款17.5萬美元（約136萬港元），更被罰大滿貫賽事禁賽緩刑兩年。

「你看到巡迴賽發生這種事的時候就會想，『如果是我這麼做』。」她認為ATP輕罰阿歷山大薩維列夫的「細威」表示，「但沒關係，反正我就是我，我也喜歡這樣的自己。」