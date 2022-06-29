細威溫布頓最後一舞？　法國華裔小將首圈激戰逾3小時挫網球女王

網球女王莎蓮娜威廉絲闊別賽場一年，重返溫布頓網球錦標賽（溫網）中央場，世界排名跌至1204位，首圈遇上年輕法國華裔球手陳哈莫妮（Harmony Tan）。二人激戰3小時14分鐘，首次出戰溫網正賽的陳哈莫妮以7：5、1：6、7：6（10：7）擊敗7屆冠軍細威。

40歲的細威在全場觀眾熱烈掌聲下華麗退場，被問到今次是否她在溫布頓的最後一戰，她這樣回答。



細威溫網首圈出局，華麗退場。（Getty Images）

「這是個我不能回答的問題，我不知道」，她對未來不置可否，「誰知道呢？誰知道我會在哪裏再次出現？」

去年溫布頓，細威在首圈賽事期間受傷退賽，哭着離開中央場。歲月與傷患無情到來，一代偉大巨星，距離落幕之期愈來愈接近。不過對於一個首次在溫布頓正賽上場的球手而言，細威依然是一座巨山。對手陳哈莫妮說，「她是個超級巨星，當我看到抽籤真的很害怕。」

賽後獲勝的陳哈莫妮恭恭敬敬地跟細威握手。（Getty Images）

「她是個傳奇，我當時想：『我的天，我可以點打？』如果我能贏一局或兩局，我已經很滿足。這是我的首個溫布頓，那真是……嘩！就只是嘩。」

24歲的陳哈莫妮在法國出生，她的父母是越南和柬埔寨華僑。完成學業後，她父母為幫助女兒追逐網球手夢想，出售物業送陳哈莫妮到美國Bollettieri Academy網球學院或瑞士名將軒芝絲母親Melanie Molitorova的家受訓。

對於年輕的哈莫妮來說，今天是圓夢的一天，「小時候我在電視看莎蓮娜，她是個傳奇。跟她比賽令我害怕，我的意思是，當我入場時覺得很可怕，但我很開心可以在這裏。」

今年4月她的世界排名曾升上第90位，目前排第115。踏着傳奇的身軀上路，是每個成功球手必經過程，細威傳奇沒落，陳哈莫妮的生涯才是旭日初升。