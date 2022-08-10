廣東省運會U15決賽疑踢假波　球員表現不尋常　內媒：有調查結果

中國廣東省運動會日前舉行U15男足決賽，結果由廣州隊以5：3擊敗清遠隊奪冠。不過，比賽卻引起爭議，因相關片段於網上流出，可見清遠隊在領先下，球員疑「放軟手腳」，結果遭反勝，被指疑似打假波。



決賽上半場廣州隊跟清遠隊踢成1：1平手，白衫的清遠隊換邊後擴大比分至3：1，但球隊在64分鐘換人後「判若兩隊」，先在禁區內踢跌廣州隊輸12碼，被追至2：3。

之後廣州隊右路一次妙傳殺入禁區，並勁射追平3：3，然而期間數名清遠球員十分冷靜，僅眼白白看着皮球入網而未有嘗試回防。

更誇張的一幕發生在80分鐘，清遠隊回傳給守門員，他將皮球傳給眼前隊友，但接應球員只是「等波到」，結果遭廣州隊搶去皮球再扭過門將射入空門反超前。

值得一提，當廣州隊搶到控球的一刻，鏡頭內全部5名白衫防守球員全部企定定。據指，清遠隊落後下也不積極進攻，結果廣州完場前再添進帳，成功於13分鐘連入四球逆轉，總比數贏5：3贏得冠軍。

有報道稱，廣州隊賽後合照時，球員毫無勝利喜悅神情，種種不尋常跡象都令內地球迷質疑。微博出現「#廣東省運會決賽假球」的主題標籤。有網民指，「中國足球哪有希望」、「才15歲的孩子真讓人心寒」、「這些娃娃的比賽也被操控了」等。

廣州隊U15贏得廣東省運會男子決賽冠軍。（網上圖片）

中國足協之後緊急發聲明回應，指兩隊球員的表現受到輿論廣泛質疑，引發社會各界關注，「中國足協對此高度重視並啓動調查程序，將組成由競賽部、紀檢部等部門參加的調查組，於8月8日赴廣州進行調查。」

中國足協又指，對賭球、假球、操縱比賽等嚴重違背體育道德、敗壞行業風氣的行為向來高度重視並密切關注，如調查發現確鑿證據，證明相關單位和人員涉嫌操縱比賽、違背公平競賽原則，將會予以嚴肅處理。

有內地傳媒今日引述廣東省體育局表示，事件已有調查結果，「但暫不確認將會何時發布或通報。」更加耐人尋味。