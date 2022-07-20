東亞錦標賽｜中國「泊大巴」陣式未竟全功 全場僅1射門3球負韓國
撰文：陳智深
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2022年東亞足球錦標賽第二日續有賽事上演，中國隊首度亮相迎戰韓國。不過中國在上半場有隊長朱辰傑擺烏龍，加上下半場被權昶勛和曹圭成先後入球，最終中國隊以3球不敵韓國隊。
今次中國男足由前U23主教練恩高域（Aleksandar Jankovic）取代李霄鵬領軍，球隊以U23球員為班底，僅有蔣光太及譚龍兩名超齡球員；韓國男足以國內聯賽效力球員為主，亦有多位中超舊將入選。
中國隊今仗明顯主守，以「泊大巴」陣式應戰。上半場開賽僅10分鐘，韓國隊前場一次配合，羅相鎬入楔後抽射，被中國門將韓佳奇撲出底線。至39分鐘，韓國權敬源後場長傳，防線最後一人的朱辰傑在無人威脅下頭槌回傳，可惜角度太「靚」，直接頂入自己龍門，國足0：1先落後於韓國。
換邊後中國仍然呈守勢，至54分鐘，韓國隊一輪竄擾後傳中，後上的權昶勳建功，中國隊0：2落後。至61分鐘後，中國連續換人調整，直接連換3人，徐越、何宇鵬和陳國抗，入替戴偉浚、徐浩峰及劉祝潤。不過20分鐘後，韓國直線劏穿中國防線，曹圭成撞開蔣光太輕鬆推射破門，中國最終3球淨負韓國。
恩高域賽後總結比賽表示：「第一個失球實在欠運，我們會在對日本的比賽中嘗試更多的控球。」
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