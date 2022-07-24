東亞錦標賽︱日本0：0中國　門將韓佳奇多次撲救國足奪今屆第一分

東亞足球錦標賽中國對日本，首戰0：3敗予韓國的國足，今仗面對同樣實力較高的日本，憑門將韓佳奇多次精彩撲救，成功力保不失，與日本踢成0：0，各得一分。



中國面對強敵日本，力保不失，搶得一分。（Getty Images）

東亞足球錦標賽決賽周由中國、日本、韓國和香港四隊角逐，日韓水平明顯高於中港，賽前國足定下目標：擊敗香港，並盡量避免對日韓大敗。

國足首仗發揮未如理想，被韓國輕取3：0，今仗對日本又一次是攻防戰。日本全場23次射門，當中10次中框，國足憑門將韓佳奇屢救險球，有點令人意外地0：0迫和日本，搶得今屆賽事的第一分。

與此同時，國足攻力仍然未如理想，全場只得2次射門，中框更僅得1次，繼續無法取得入球。

韓國早前以3：0擊敗香港，兩戰兩勝以6分排榜首，日本首仗6：0大破香港後，今仗忘帶射門鞋，一勝一和得4分緊隨韓國之後列次席。

國足拿得今屆賽事第一分，最後一仗是周三下午對香港。