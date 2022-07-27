東亞錦標賽︱港足射門更多　飲恨一球負中國　戴偉浚56分鐘被換出

港中大戰自2019年後再度上演，香港足球代表隊於東亞足球錦標賽決賽周對中國，結果港足在全場錄得13次射門、比國足（7次）更多之下，後防卻犯錯導致失波，以0：1飲恨。



港隊對上兩仗合共吞下日韓9蛋，但面對以23歲或以下球員為主的國足，仍有望爭取東亞錦決賽周史上首分。

主教練安達臣排出跟上場對韓國時完全一樣的正選陣容，去仗表現神勇的門將陳嘉豪繼續把關，安永佳、孫銘謙、羅梓駿組進攻鐵三角。中場就由黃威、胡晉銘跟陳俊樂出任；謝家強與勞烈斯鎮守中路，左右兩閘則是梁冠聰跟茹子楠。

至於上場意外跟日本互交白卷的中國，已手執一分，今仗只要不敗，即繼續壓過香港保住季席。然而國足賽前視擊敗香港為「硬指標」——有內媒稱「輸完泰國，輸越南，希望這次我們不會輸給中國香港」；又表示國足「沒有理由不拿下比賽，如果面對中國香港還不能進球，那確實說不過去！」

本是香港籍但轉為代表中國的戴偉浚是今場焦點，這位剛過23歲生日的中場正選「倒戈」。上仗多番撲救令國足力保不失的韓佳奇、隊長朱辰杰，入籍中堅蔣光太、「超齡球員」前鋒譚龍等都擔正。

港足今場繼續前場逼搶，上半場形勢不落下風。（HKFA）

梁冠聰上半場護空門 港隊力保不失

擺出3-4-3陣式的中國一改前兩場主守作風，開賽4分鐘已有埋門，戴偉浚開出角球，吳少聰前柱搶點撞高。港隊繼續高位逼搶，羅梓駿一度擋到韓佳奇長傳；孫銘謙亦截到戴偉浚轉向再反擊推進，惟未能轉化成機會。

國足12分鐘角球戰術再有威脅，蔣聖龍無人看管下衝頂，被守前柱的梁冠聰於白界線前護空門，此子立即振臂高呼。

梁冠聰上半場為港隊護空門。（HKFA）

港隊上半場不落下風，雖搶得約5成控球權，但後防往往選擇大腳踢前，無法組織攻勢。梁冠聰跟何宇鵬因一次攔截險釀衝突，雙方結果都被黃牌警告。

完半場前港足在禁區頂多次有機會起腳，惟胡晉銘、安永佳及黃威遠射都高出。安永佳之後壓入禁區擺脫朱辰杰後勁射，被韓佳奇撲出底線；緊接角球勞烈斯迎頂又未中目標。

安永佳上半場有起腳機會，考起對方守門員。（HKFA）

孫銘謙解圍省中人 造就國足破僵局

換邊後香港隊奪得主導權，也開始多以走位配合到製造機會，戴偉浚跟蔣光太終在56分鐘被換走。港隊1分鐘後「雙閘齊飛」，梁冠聰左路斬中，遠柱入楔的茹子楠第一時間半車身窩利抽射，僅中網邊而出。

67分鐘港隊失誤鑄成大錯，孫銘謙解圍省中陳國抗改變方向，彈落譚龍身前，這位前鋒即時起右腳抽射，皮球僅僅在陳嘉豪手頂入網，港隊落後0：1。

戴偉浚踢到56分鐘被換走。（HKFA）

+ 2

港隊最後15分鐘改踢雙箭頭，角球混戰安永佳近門起腳被韓佳奇出迎封走；陳俊樂補射柱邊而出，結果以1球飲恨。

總結今屆賽事，港隊3戰全敗，並失掉10球，未能再次取得入球，或拿到決賽周史上第一分。主教練安達臣早前曾表示，希望在9月國際賽期間在主場為港足舉辦友賽，但能否成事仍是未知數。