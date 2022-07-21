東亞錦標賽｜國足吞韓國3蛋再被傳媒夾擊　韓媒：沒有傷兵是萬幸

在日本舉行的東亞足球錦標賽，周三（20日）上演「中韓大戰」，死守的國足全場僅錄得1次射門，韓國則在圍攻下擊破「大巴陣」，最終以3球淨勝國足。

中國不少傳媒人賽後感到灰心，直言「我睇咗啲乜！」，想不到勝出的韓國亦有傳媒聲音，直斥國足踢法粗野。



國足以U23球員為骨幹，加上蔣光太及譚龍兩名超齡球員，面對以韓職球員為主力的韓國隊，實力有明顯差距，結果國足3球淨負韓國。今仗數據更顯著地反映兩軍差距，中國隊全場只得19%控球率，並僅有1次射門；相反，韓國全場埋門多達19次。

中國「泊大巴」陣式未竟全功 全場僅1射門3球負韓國

韓國以3球淨勝國足，東亞錦標賽響勝鼓。（Getty Images）

國足全場捱打，不少中國傳媒人賽後亦有話兒，紛紛表示已對落敗感到麻木，稱若果換上出戰12強賽的陣容，又能否有更好的表現。看畢全場，他們除了絕望兩字外，還感到：「究竟老百姓為何要看這種比賽？」

韓媒賽後亦不滿國足的表現，韓媒《mydaily》直斥國足踢法粗野，多次踢跌韓國球員，今仗沒有球員受傷已是萬幸。

韓媒直斥國足今場踢法粗野。（Getty Images）

國足入選的24人當中，只得4人有A級賽經驗，韓媒《STAR NEWS》指這是不尊重賽事的表現。這種「擺爛」的情況已非首次，亞冠盃因疫情關係採用賽會制，中超球隊僅派青年軍出戰，結果被其他對手大炒，亞冠方面亦曾經公開批評中國足球，此舉拉低整個賽事的水準。

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