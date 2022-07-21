東亞錦標賽｜國足吞韓國3蛋再被傳媒夾擊 韓媒：沒有傷兵是萬幸
撰文：普利森
出版：更新：
在日本舉行的東亞足球錦標賽，周三（20日）上演「中韓大戰」，死守的國足全場僅錄得1次射門，韓國則在圍攻下擊破「大巴陣」，最終以3球淨勝國足。
中國不少傳媒人賽後感到灰心，直言「我睇咗啲乜！」，想不到勝出的韓國亦有傳媒聲音，直斥國足踢法粗野。
國足以U23球員為骨幹，加上蔣光太及譚龍兩名超齡球員，面對以韓職球員為主力的韓國隊，實力有明顯差距，結果國足3球淨負韓國。今仗數據更顯著地反映兩軍差距，中國隊全場只得19%控球率，並僅有1次射門；相反，韓國全場埋門多達19次。
國足全場捱打，不少中國傳媒人賽後亦有話兒，紛紛表示已對落敗感到麻木，稱若果換上出戰12強賽的陣容，又能否有更好的表現。看畢全場，他們除了絕望兩字外，還感到：「究竟老百姓為何要看這種比賽？」
韓媒賽後亦不滿國足的表現，韓媒《mydaily》直斥國足踢法粗野，多次踢跌韓國球員，今仗沒有球員受傷已是萬幸。
國足入選的24人當中，只得4人有A級賽經驗，韓媒《STAR NEWS》指這是不尊重賽事的表現。這種「擺爛」的情況已非首次，亞冠盃因疫情關係採用賽會制，中超球隊僅派青年軍出戰，結果被其他對手大炒，亞冠方面亦曾經公開批評中國足球，此舉拉低整個賽事的水準。
更多東亞錦標賽相關報道：
東亞錦︱陳俊樂相隔3年再披甲：很有使命感 港足小將惹日媒關注東亞錦標賽︱港足堅拒死守慘吞日本6蛋 勞烈斯趙聡悟演處子戰東亞錦標賽︱港足勢難齊腳鬥日本：盡力而為 國足目標先做好自己東亞錦標賽︱陳俊樂獲廣州城放行 今早趕往日本與港足會合東亞錦標賽︱免費直播港足硬撼中日韓 各隊陣容比賽焦點懶人包東亞錦標賽︱港足啟程赴日 主帥揭球員落選原因 新丁感機會難逢東亞錦標賽︱港足決選26人鬥中日韓 中超兵終入圍 三年來大換血東亞錦標賽｜港隊周末出征鬥中日韓 楊潤雄探班鼓勵遇強愈強東亞錦標賽｜內媒為國足訂目標：小負日韓 「擊敗港隊也非易事」