東亞錦︱內媒稱國足勝利來之不易　進攻乏力如便秘：開始就沒下文

東亞足球錦標賽最後一輪賽事，中國國家隊憑譚龍把握僅有機會建功，以1：0小勝香港，但賽後仍被不少內地媒體批評。



國足以1勝1和1負，奪得東亞錦標賽季軍，也終結了連續9場國際A級賽不勝走勢，在8月25日公布新一期國際足協世界排名時，有可能反壓烏茲別克隊，重返亞洲前十。

國足憑譚龍的入球小勝香港。（EAFF）

賽後內地不少媒體、球評家及記者都評價國足表現，「名嘴」韓喬生就稱，「不得不承認，中國香港踢得比我們好，不光是場面上，包括個人能力及整體的技戰術方面，我們就靠着頑強的防守。」

記者肖赧則表示，國足踢了一場苦戰，入球更是來得珍貴，「一次來之不易的勝利，但更多的憂慮油然而生。」

國足尾段幾乎被港隊破門，幸得韓佳奇（右一）及時出迎封位。（EAFF）

最令內媒擔心的是中國隊的進攻，全場僅得7次射門，比香港隊的13次還要少接近一半。「開始組織進攻，就沒有下文了。」

網易體育一篇評論就指，國足的進攻給人感覺是個重度便秘患者，「於馬桶之上醞釀，要麼使勁使大了憋得滿臉通紅，要麼使勁使小了毫無反應，總之就是不得其法，感覺地心引力變小了。」

該篇文章以「省隊」稱呼港足，認為港隊未來十年或成國足「大敵」。「省隊踢得有來有回，有點套路，有點配合，時不時給你來個突然襲擊，驚出你一身冷汗。」

港隊今場跟國足踢成五五波，射門次數更加佔優。（EAFF）

作者又指雖然國足滿足了「拿下省隊」的底線跟原則，總算避免「平息許久的輿論再起波瀾」，但明顯對港隊時的統治力出現下降。

「之前很多比賽，國足都是壓着中國香港爆錘，雖然不進球，但也沒讓對方有什麼喘息機會。可這一場比賽，我們總是攻不上去，又收不回來，時不時地就讓對手牽着鼻子走。」

評述員婁一晨跟劉越提出，國足應該跟港隊一樣，嘗試壓逼性踢法，「不管最後結果怎麼樣，高位攔截逼搶是大方向，只有這樣去踢，才會在比賽中發現對手都是這麼踢，沒見過是不行的。」