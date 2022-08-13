帶領張家朗奧運奪金成經典戰　Gregory Koenig膺全年最佳教練

2020及2021賽馬會香港優秀教練選舉今天舉行，男子花劍隊教練Gregory Koenig（Greg）大熱奪得個人項目高級組全年最佳教練獎，憑一句「X你企中間」而人氣急升的乒乓球教練李靜，則奪團體項目高級組全年最佳教練獎。



張家朗於東京奧運勇奪男子花劍金牌，繼1996年的「風之后」李麗珊之後，成為香港歷來第二個奧運金牌得主，法籍教練Greg居功至偉。順理成章，他奪得個人項目高級組全年最佳教練，而同奪此獎的尚有殘疾人羽毛球的教練劉南銘。

張家朗法籍教練Gregory Koenig勇奪全年最佳教練。（資料圖片；高詩琦攝）

張家朗的法籍教練Gregory Koenig奪得全年最佳教練。（體院提供）

乒乓球教練李靜亦再踏頒獎台，他與硬地滾球教練郭克榮一同奪得團體項目高級組全年最佳教練。

青少年組別方面，田徑教練司徒民浩及殘疾人乒乓球的張佳，奪得個人項目最佳，殘疾人乒乓球教練董禹辰則膺團體項目最佳。

李靜全情投入，在比賽期間激動得連口罩都扯爛，全年最佳教練獎項實至名歸。（資料圖片）

主要得獎名單：

1. 全年最佳教練獎（個人項目高級組）：

Gregory Koenig（劍擊）、劉南銘（殘疾人羽毛球）

2. 全年最佳教練獎（團體項目高級組）：

郭克榮（硬地滾球）、李靜（乒乓球）

3. 全年最佳教練獎（個人項目青少年組）：

司徒民浩（田徑）、張佳（殘疾人乒乓球）

4. 全年最佳教練獎（團體項目青少年組）：

董禹辰（殘疾人乒乓球）