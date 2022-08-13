帶領張家朗奧運奪金成經典戰 Gregory Koenig膺全年最佳教練
撰文：李思詠
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2020及2021賽馬會香港優秀教練選舉今天舉行，男子花劍隊教練Gregory Koenig（Greg）大熱奪得個人項目高級組全年最佳教練獎，憑一句「X你企中間」而人氣急升的乒乓球教練李靜，則奪團體項目高級組全年最佳教練獎。
張家朗於東京奧運勇奪男子花劍金牌，繼1996年的「風之后」李麗珊之後，成為香港歷來第二個奧運金牌得主，法籍教練Greg居功至偉。順理成章，他奪得個人項目高級組全年最佳教練，而同奪此獎的尚有殘疾人羽毛球的教練劉南銘。
乒乓球教練李靜亦再踏頒獎台，他與硬地滾球教練郭克榮一同奪得團體項目高級組全年最佳教練。
青少年組別方面，田徑教練司徒民浩及殘疾人乒乓球的張佳，奪得個人項目最佳，殘疾人乒乓球教練董禹辰則膺團體項目最佳。
主要得獎名單：
1. 全年最佳教練獎（個人項目高級組）：
Gregory Koenig（劍擊）、劉南銘（殘疾人羽毛球）
2. 全年最佳教練獎（團體項目高級組）：
郭克榮（硬地滾球）、李靜（乒乓球）
3. 全年最佳教練獎（個人項目青少年組）：
司徒民浩（田徑）、張佳（殘疾人乒乓球）
4. 全年最佳教練獎（團體項目青少年組）：
董禹辰（殘疾人乒乓球）
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