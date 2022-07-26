張家朗奧運奪金一周年：忙亂後沉澱　這一年，劍神給了我們什麼？

2021年7月26日晚，東京幕張國際展示場架起的劍道上，奧運男子花劍個人賽金牌戰，張家朗一刺，將萬千情緒傳回香港。「張家朗奧運奪金」這組關鍵字一夜爆發，作為體育媒體，那一晚的忽然忙亂是種「創傷」，卻快樂。

一年後，記載《01體育》當晚在東京現場、或是香港辦公室內，負責處理這宗大事的記者與編輯們純粹的記憶與感受。



引言——最不投入比賽的，偏偏是體育組

電視直播家朗跟格羅素交鋒，其他組同事圍了個大半圓，「嘩」、「Yeah」、「唉」聲此起彼落。體育組同事最不投入，只得一兩人看比賽、報分數，其他人都死死盯住自己的電腦螢幕。

現代新聞，速度比拼以秒計，張家朗奪金當晚，許多香港人的手機螢光幕都被各種App Push（推送通知）擠滿，出現順序對媒體來說猶如這場新聞大戰的「賽果」。

每一個Push是多位同事合力而成：身在東京的攝記和記者將最新照片、現場消息傳回香港；香港同事隨着比賽發展而不斷在「持更」（持續更新稿件）、草擬好不同情況的「Push字」（推送內容）、造好各種設計圖……比賽一完就要「撳Push」將訊息、稿件「推」給讀者。

這一刻，你身在哪裏？（資料圖片）

最後一分，裁判判定家朗勝，歡呼聲中，負責「持更」的同事默默按下「儲存」，聲音冷靜卻肯定：「May姐，撳得。」編輯應聲將Push「撳」出，化成百萬讀者手機上的通知。

一切未完，真正戰鬥此刻開始：大量現場照片、訪問內容、電視直播訪問、公眾突然瘋也似地渴望了解張家朗的背景學歷家庭教練成長……一切一切又化成了文字、稿件、影片、App Push，數以百計媒體一同投入「張家朗奧運奪金」的戰場。

當晚只要是體育傳媒，大概就沒有空檔去興奮、也不敢興奮，生怕情緒影響工作效率，那種忙亂和壓抑彷若創傷；但我們是香港體記，更是香港人，靜下來後，把握家朗奪金一周年這一天，我們好好整理了自己的思緒，回味那晚沒有好好感受的快樂。

張家朗，變成了整個香港的事。（資料圖片／張浩維攝）

力高（東京前線）

2021726的採訪行程：

0925 男花64-8強

1225 滑板決賽

1800 男花4強及決賽 *入到先算

1900 游泳 何詩蓓200自初賽

採訪行程竟打上「入到先算」，可惡。

當日拍檔死守劍擊館，現場直擊絕無甩漏，「入到先算」總有個譜；但對於我，「入到先算」係人生玩命的15分鐘。那天在滑板場乾煎4小時嘅我，灌了6支水依然頭暈，幸得知家朗由落後9：14到反勝晉級4強，人終於一醒，因為我要到游泳館直擊200自。

老老實實，我對家朗和自己早已打定輸數，游水19:00開，男花銅牌戰19:30，依單嘢連隨意門都幫唔到我，心諗有啲獎牌係注定睇唔到。誰料到家朗4強又過一關，金牌戰20:00開始，我在游泳館望望四周：「X？香港行家得我一個喺度？」打開Google Map，得知游泳館去劍擊館約半個鐘車程，那一刻19:00，我對自己發誓：我 唔 要 做 唯 一 一 個 香 港 記 者 miss 咗 場 金 牌 戰 呀 X！

玩命15分鐘是咁的：Beep！何詩蓓落水！用了1分56.48秒就入了準決賽，喺看台嘅我9秒9衝落採訪區（*落3層樓梯）訪問，完畢立即call的士（奧運的士要call）。Call台人員只能以有限英語溝通，雞同鴨講，把心一橫衝出去200米外的傳媒交通站截車。就算發揮蘇炳添的速度，交通站處，四下無人，唉依鋪真係抵你死啦話人「入咗先算」。

我已準備成為全城唯一一個無份睇金牌戰嘅記者，誰料傳來一聲：「タクシー（的士）」，突然遠處有司機大叫，唔通啲運番番哂嚟！？我半信半疑，走向司機問「いいですか」（可以嗎），他自信地回應，「いいです」。

19:24，我在的士上處理何詩蓓的稿件；19:50到達劍擊館。嗚，9：14變15：14的感覺，原來係咁，我暗忖：「一陣肯定係金牌。」

也許726那15分鐘，實在太忐忑不安，加上現場採訪工作為先，對於張家朗奪金的喜悅，我一年後才能消化過來。老實說，縱然現場目擊一切，我卻沒有香港市民那種雀躍，聽着家朗賽後訪問也沒有蕩氣迴腸的感覺。對於我，家朗的金牌是一個自省的機會。運動員努力不懈前進，作為同行者、新聞從業員的我們，步伐有否一致？家朗奧運後的365日經歷世界第一、亞洲冠軍、世錦銅牌、再一次的9：14絕地反擊，世界級已於家朗劃上等號；惟至今，我依然問着那問題。

手機不知怎地拍下了張家朗飲水的一刻，當日根本沒空用手機拍照。

散（東京前線）

親眼見證一面奧運金牌，算是生涯最重要時刻，但就如其他所有同事、行家一樣，要兼顧的事情太多太多，哪能讓情緒浮現？過程最難忘是家朗在8強由9：14絕地反勝，跟身邊行家一直小聲輕呼「頂住」……除此以外，就是工作和工作。

到真正感受到「香港運動員拿到奧運金牌」這回事，是一星期後在奧運男子籃球8強美國對西班牙，攝影席上，本身因行家的座位問題，我與一位日本記者理論，之後卻聊了起來，他得知我來自香港，說：「香港今屆成績很好啊，劍擊有金牌、游水也很厲害！」那一刻真的覺得，香港能參加奧運的運動員及媒體都不多，但運動員就是令香港也會被世界看見。

入行多年，香港運動員偶有佳績，世界冠軍、奧運獎牌通通有過，但日常更多「僅負」、「雖敗猶榮」，留言欄有人鼓勵，更多是「唉」、「出嚟獻世」、「浪費納稅人金錢」。事實是對大眾來說，只有「奧運獎牌」才勉強塞得住大家把口。就是張家朗的金牌，這一年間，香港人對本地運動員、本地體育的態度改變很多，整個體育界更受關注，大多數運動員也更有動力以好成績回應，這也是令人樂見的。但要說長遠，只有整個體育產業，由決策、管理、教練、運動員、媒體到觀眾都一同提升水平，才能一起走得更遠。

CHELLE（香港）

去年今日嘅newsroom，實在太黐線。同事東拼西尋重拾當日嘅「災難現場」，我發現我仲腦霧緊，好多嘢都記唔起，或者唔想記起，衝擊太大真係令人有「創傷後遺症」。

基本上已經沉澱唔到一年前嘅歷史一刻，但用一年時間重新感受呢個人仔，要變嘅佢變好咗，要唔變嘅佢都冇變，喺佢人生高度不斷長高同時，依然保留純真嘅孩子氣喺內心深處，真誠對待身邊人。奧運金牌又好、世一都好，喺我心目中，阿仔始終係6年前做訪問淨係識答「嗯」嘅張家朗。

宇宙好黐線，世道好紛亂。喺奪金一周年嘅今日，祝阿仔人生好多ME TIME，食吓年糕、LUN吓話梅，開心簡單就好。

當日最深刻 ，是早上忙亂間被捲髮器灼傷了手指，去完醫院才能返工。

記者M（香港）

一年前，726，全香港人史上首次如此關心劍擊。

01體育編輯部當日的忐忑不安，也處於歷史新高。

跟「珊珊」1996年為香港首奪奧運金牌時單純的喜悅不同，在資訊爆炸的網絡時代，家朗的勝利為整個辦公室帶來短暫的歡呼和喝釆過後，同事們原本已經緊繃的神經，一下子推至極限。噠噠噠噠聲、「撳咗」之聲此起彼落。

事後回想，張家朗那面金牌包含深遠意義——距離李麗珊1996阿特蘭大奧運的金牌已經25年，港英旗幟換上特區區旗，「香港運動員唔係垃圾」經典金句言猶在耳，之後幾代運動員的努力始終未再有突破，直至這一次。對這些年來每天默默耕耘的運動員、對這個城市為數不多體育產業各崗位從業員、對香港每一位市民以至香港這個城市本身，都是富有歷史意義的重要時刻。

李麗珊為香港開電視任東京奧運評述，訪問張家朗一幕令人記憶猶新。（香港開電視Facebook）

義父（香港）

香港人在2021年7月26日經歷了血脈沸騰的一天，香港男子花劍隊出戰東京奧運個人賽。由於奧運期間我負責夜班工作，踏入公司前張家朗已躋身8強，作為一個香港人在小巴上收看直播當然無比興奮，但情緒由進入office一刻已由興奮變緊張，因為知道當天工作和家朗的晉級之路一樣艱鉅。

戰鬥完畢，作為香港人家朗攞金牌真係好開心、好興奮。以觀眾身份而言，每屆睇奧運嘅初心都係想讓香港被看見，讓世界知道香港咁細嘅地方都有世界級嘅選手存在。

門（香港）

張家朗奪金前，最後一分要睇VAR，結果塵埃落定，我們也像他的隊友般慶祝——了三秒，然後便重投工作。電視台播出現場訪問，我將張家朗的一字一句記下來，這是行內常說的「炒台」；加上現場採訪同事傳回來的內容，都要以最快時間發布。消化了現場消息後，全世界開始「起底」想多了解家朗，我也寫了他兩位教練的故事，重新細閱他成功背後的點滴，令我對這面金牌有更深刻的感受。

工作時未能全心感受香港運動員勝利的喜悅，收工後才有時間看到手機上繁多的張家朗奪金新聞推送，聊天群組內，朋友家人也在說張家朗，才發現原來自己經歷了一件「大事」。

張家朗奪金那天，商場盛況空前。（資料圖片／張浩維攝）

路斯（香港）

張家朗準決賽出線，穩奪獎牌，直至決賽最後一分，個多小時之間只關心一件事：出push。這個push，空前絕後，無疑是體育編輯生涯最重要一push。遲兩秒，就會被上頭「關心」。

張家朗打到對手不要不要，我不關心，眼中只有出push大賽結果。此時，上上頭在工作組發短訊。急忙一看，「香港，金牌榜，第15位！！（區旗＋彩虹emoji）」。

幾天之後重看奪金過程，其實有多少人看得懂每一分，如何得，為何失。25年第一塊金牌，量化的時間，只是方便讚揚的標準。大家對一項未算最普及的運動，一位難言街知巷聞的選手，可以一同歡呼，是因為過去幾年，香港人都在呼叫。一起純粹歡呼，張家朗之前，是何時？

7月26日，日本東京，男子花劍4強賽，張家朗對捷克劍手祖賓尼治。（高詩琦攝）

涼涼（香港）

《這夜 我們為香港劍神而瘋狂》，是我們在去年張家朗奧運奪金當晚，放上Instagram的短片。

事實上，我由當日中午已瘋狂。因為劍神愈打愈順，原本剪緊另一條奧運片的我，一邊好緊張看直播與行家鬥快更新IG，一邊把原本團體賽才出街的家朗爸爸訪問片，再執字執相改成獎牌版本。

耳筒雖傳來爸爸對家朗溫情的告白，但如果「Chur」都有聲音，那便是同事「乒鈴嘭唥」追反應搵相炒稿指揮大局的緊張感，猶幸鍛煉多年的鐵胃同膀胱在重要時刻好幫得手。回想當日，忙到記憶好零碎，最記得朋友生日飯我由話遲到後Join到正式甩底。「你又知佢會贏嘅？」此前不知道張家朗是誰的朋友興奮問。除咗因為相信，我諗都解釋唔到。

張家朗一夜間成為明星。（資料圖片／高詩琦攝）

Gimjai（香港）

第一次做奧運，就難得體驗到奧運金牌的滋味，當刻竟沒有太興奮。奧運期間，每天朝早7點公司候命。奧運第4日，花劍個人賽由張小倫打頭陣，張家朗及蔡俊彥先後登場。老實說，若港隊男花有人打入8強，已經是十分「叻仔」。豈料張家朗打下一場，打下又一場，8強與俄羅斯劍手碰頭，由落後9：14，驚天反勝15：14，當刻已心想：「咁都贏到就應該拎到金牌！」往後劇情不用多談。

以為不在現場壓力較小，豈料相反。劍擊是個有門檻的運動，並非著燈就有分，要處理稿件的同時，作為有劍擊經驗者，也要回答同事問題，一心多用不易。直至張家朗勝出，全層歡呼，當刻想法是「盡快撳Save」，否則同事將不能撳Push。

一晃眼12小時，回過神才發現，「原來劍擊攞咗金牌」，該刻才有實感。每個打過劍的人都一定十分高興，因為奧運金牌這件事好瘋狂，從小也沒想過香港有機會誕生奧運金牌劍手。劍擊一向都不是太大路的運動，卻得到前所未有的曝光率，從未見過如此多人談論。

從沒有太大期望到奪金，張家朗為港人留下了難忘的一夜。（資料圖片／高詩琦攝）

SY（香港）

張家朗奪金當天，離開公司時已經是27日，在巴士上遲緩的想起螢幕內外的歡聲雷動的震撼。明明是奧運前才分清花、重和佩劍之別的我，此刻矛盾在於我既像個局外人，卻又莫名的感動。