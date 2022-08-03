傑出運動員選舉｜頒獎典禮831會展舉行 張家朗何詩蓓料成大熱
撰文：高詩琦
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「2021年度香港傑出運動員選舉」早在年初已完成公眾投票，今日（3日）終公布頒獎禮在8月31日於香港會議及展覽中心舉行。
「傑運」素來有「體壇奧斯卡」之稱，是本地體壇最大型的頒獎禮，典禮原定今年2月22日舉行，惟因疫情再度爆發而延期。
港協暨奧委會周三終宣布，頒獎禮將在8月31日於會展演講廳1舉行，意味大有機會不會如疫情前般以晚宴方式舉行，改為單純頒獎禮，屆時將揭曉「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「星中之星」、「香港最佳運動隊伍」及「香港最佳運動組合」。
公眾投票截止時，香港傑出男運動員得票最高前10名：
+5
今屆傑運增加了獎項數目，包括被視為「大獎」的「星中之星」和「香港傑出運動員」，首度分開男、女子運動員頒獎，其中「傑出運動員」男、女各設5個名額，「星中之星」則各一，相信各奧運獎牌運動員，尤其是奪得男子花劍個人金牌的張家朗，及在游泳奪兩銀的何詩蓓，都是頂頭大熱。
公眾投票截止時，香港傑出女運動員得票最高前10名：
+5
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