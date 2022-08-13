劍擊｜陳海琳32強負朱嘉望或失U23亞錦資格　6分之差蘊藏微妙學問

香港劍擊隊完成上月世錦賽後重返本地戰場，首日（13日）香港公開賽有男、女子重劍賽事率先登場，其中32強焦點落在世少銅牌陳海琳硬撼港隊主力朱嘉望身上，最終前者以6：12落敗，大有可能錯失U23亞錦賽席位。



現時本地排名第11的陳海琳，在今日公開賽力爭最佳成績，爭奪10月舉行的U23亞錦賽代表資格。

這名世少銅牌在小組賽5場中錄得2敗，出線後於32強遇上港隊主力朱嘉望（Moonie），落後0：4下力追至5：7，惟終以6：12被擯出局。手腕負傷上陣的陳海琳坦言，傷後改變打法，數星期前已為公開賽備戰，自覺今日狀態不俗，「一開始覺得狀態不錯，但小組賽輸了後少少不開心，狀態開始差」。

陳海琳坦言被小組賽兩敗影響情緒。（楊宇翹攝）

冷靜沉着、即使失分喜怒也不形於色，這是陳海琳要在32強學習的課題，「打Moonie前有少少驚，如果輸了怎麼辦，但覺得落後都要堅持住」。由開賽落後0：4，到1：5、2：7、5：7，分差之間是留意任何可利用的瞬間，「打每劍都要想如何追分，追分那幾劍就正是找到方法反擊」。

朱嘉望在32強一直領先下擊敗陳海琳，但8強不敵佘繕妡止步。（楊宇翹攝）

在逆境中尋求破解對手方法，惟仍「輸經驗」，「知道自己打法一樣而被對手悉破，自己是調整了動作，但沒留意到對手做其他動作，沒再及時調整」。陳海琳續說：「所以與Moonie對打都是汲取經驗，我覺得自己是可以進步。」

陳海琳（右）在落後中穩住心態嘗試反擊。（楊宇翹攝）

本地排第11的陳海琳在32強出局，U23亞錦賽代表資格（前4）現暗湧，除了今賽冠軍佘繕妡外，對上還有陳祉澄、黎曉瞳、黃琛之等人，加上原排第12、在今賽奪得亞軍的方心，陳海琳自言對出戰U23亞錦賽信心不大。「都有少少失望，但仲有好多次機會，下次再打得更好。」只要不服輸，失敗就不會是定局。