劍擊世錦賽｜擊敗張家朗的意大利新星　東京奧運後極速彈起

「香港劍神」張家朗殺入世錦賽4強，可惜力戰不敵意大利新星馬連尼，最終摘銅而回。

22歲的馬連尼是意大利新星，東京奧運後橫空出世，接連在國際賽獲取佳績，同時成為港將們的勁敵，齊來一向認識這名男子花劍的矚目新人。



意大利一向是劍擊強國，去年的東京奧運男子花劍團體8強不敵日本，失落獎牌，其後決意換血，老將卡沙華（Andrea Cassarà）掛劍，年過30的阿禾拿（Giorgio Avola）同樣被換走，2000年出生的「千禧後」的馬連尼（Tommaso Marini）得到上位機會。

馬連尼在東京奧運後彈起，成為今季一顆矚目新星。（FIE圖片）

這名22歲意大利新星突然彈起，不少劍手對他的打法不熟悉，令今季戰績更突出。馬連尼今年4月首登世界盃分站頒獎台，即在貝爾格萊德站封王，其後接連5個比賽，包括今次世錦賽悉數登上頒獎台。

馬連尼殺入決賽後，與法國好手拿霍特（Enzo Lefort）爭標，結果一劍飲恨，接連在歐錦賽及世錦賽屈居亞軍。但他仍拿到足夠分數，超越張家朗，登上世界排名第一位置。

張家朗成逆轉之王 牽動香港人的每一劍 是全無雜念的境界

劍擊世錦賽｜張家朗不敵意大利新星 仍奪銅牌創歷史

馬連尼（左）連續5項賽事登上頒獎台。（FIE圖片）

意大利劍手一向難打，然而港將與他們交手亦不落下風，就如張家朗在東京奧運先後擊敗科高尼（Alessio Foconi）及格羅素（Daniele Garozzo）。馬連尼的出現，儼如成為「港將剋星」，與張家朗兩次交手皆勝出，仁川站大獎賽決賽與蔡俊彥對戰，同樣以一劍險勝。

張家朗今場落敗後，賽後坦言對馬連尼了解不多：「算是跟他比賽以來打得最好的一次，始終我還未十分了解他的打法，落場打的感覺亦跟賽前看錄像很大分別。」

馬連尼淘汰張家朗後，在決賽以一劍之差落敗得銀牌。（FIE圖片）

樣樣皆精的運動天才

馬連尼身高194厘米，比張家朗還要高1厘米，由於他身形修長，單憑肉眼乍看更加高，尤其他手長腳長，臂展優勢相當明顯。因為身高關係，馬連尼的預備動作比正常劍手低，他單憑身體質素，已經可以打出距離十分遠的進攻，令對手吃盡苦頭，他的手臂同樣較長，令他不論在進攻或防守上更有着數。

馬連尼運動天份極高，9歲那年開始學劍擊，同時兼玩游泳和網球。童年時首先接受系統訓練的運動是游泳，兩年後決定轉項，在網球與劍擊之間最終選擇後者，當他初學時嘗到勝果後，他就知道，劍擊就是他要選擇的運動。

馬連尼（右）不止身高，還有手長，令他進攻及防守相當有優勢。（FIE圖片）

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