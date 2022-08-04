劍擊｜亞洲劍后江旻憓帶傷上陣後的頓悟　新賽季力爭重返世界第一

江旻憓（Vivian）在今屆劍擊亞錦賽奪得女子重劍個人賽金牌，其後再於世錦賽摘下個人賽銅牌，已完成今個賽季的她周四（4日）出席公開活動時坦言，有感自己心態比過往更堅強，期望新賽季能重返世界第一。



受腳傷困擾的江旻憓笑言已報讀運動創傷防護員課程，「覺得好需要了解多點，太容易受傷了。」（葉詩敏攝）

江旻憓自完成埃及開羅世錦賽，回港後首度亮相公開活動，談到她在早前亞錦賽前夕扭傷腳踝，她表示已恢復並能如常訓練，更笑言因經常受傷，已報讀為期3天的運動創傷防護員課程，「可以照顧自己和隊友，但好搞笑，我已想像到自己跑出去救人時，自己都拗柴。覺得好需要了解多點，太容易受傷了。」

Vivian近年備受接踵而來的腳傷困擾，惟今次在賽前扭傷，卻讓她有特別體會，在劍擊上有新看法：「今次拗柴後，要想辦法點可以繼續比賽，覺得自己心態比想像中堅強好多。」她當時想以其他不同方法打劍，「就算隻腳唔得，反而覺得更集中，手上動作做得更好，更多方法打。所以現在腳傷好了，要思考如何結合埋腳，打得更加好。」

一向重視教練Tavi看法的Vivian不禁笑道：「我拗柴後，他都有少少對我不抱期望，但反而令我有一種不同心態去打，所以要想想健康時，都要有這種決心。」

江旻憓早前在世錦賽帶傷上陣仍表現出色，賽後得到頓悟。（資料圖片／Getty Images）

輸得心服口服 學習韓式步法

世界排名第6的江旻憓，在世錦賽4強雖不敵韓國劍手宋世羅，仍繼2019年後第二度奪得世錦賽銅牌。她認為自己表現還可以更好，並希望能在新季衝擊世界第一。

「今次世錦銅牌輸得心服口服，還要改善很多東西，才可以上返世界第一，現在前16、32劍手都有強項，要去學習別人的好。」在世錦賽與韓國女將硬碰後，Vivian笑言要在這段期間苦練「韓式步法」，也是她口中「輸得心服口服」的地方。

江旻憓與前游泳港將方力申，擔任「減碳隊長」，呼籲大眾一起步行減碳。（葉詩敏攝）

「我好欣賞她們的堅毅不屈，她們打法好需要體能，步法也好好，但見她們就算再累，都仲堅持到打出來。」Vivian指韓國劍手「下盤好穩」，移動時保持上下軀幹一體，「Tavi常說我一累，移動時就像駱駝般，上下（身）移動不穩，出劍就唔快唔準。」

在今季心態更硬淨的Vivian坦言：「愈練得多愈發現自己不足，我開始好享受。即使因疫情、在最易被場外事情分心時，反而覺得自己可以做得更加好。」

江旻憓表示今次受傷後心態更堅強。（葉詩敏攝）

Vivian今日以「減碳隊長」身分出席「地球·敢動行」記者會，號召公眾參加線上步行挑戰，喜愛步行的她表示到外地比賽，因時差睡不着時也會出外散步，「在法國訓練，Google Map顯示一個鐘都照行，看看風景，地球暖化嚴重，要多多支持減碳。」她笑謂：「又成日搭飛機（去比賽），都要行多點。」