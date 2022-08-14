劍擊｜張家朗蔡俊彥本地賽決賽交鋒 「劍神」12秒追3劍反勝封王
撰文：葉詩敏
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康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽花劍和佩劍項目周日（14日）假香港公園體育館上演，上月在世錦賽勇奪銅牌的「劍神」張家朗重返本地賽場，最終在決賽絕地反勝蔡俊彥封王。
隨着上月完成世錦賽，港隊待完成是次公開賽後便能完季迎接假期。焦點落在男花「搶分大戰」，世界排名分列第2和第8的張家朗與蔡俊彥，大有機會以世界排名前32位的成績取得杭州亞運資格，本地排名第5的楊子加、第6的崔浩然僅差2分，需把握機會搶分提升本地排名。
5名港將在小組賽突圍而出躋身64強淘汰賽，全數晉級後，張家朗與崔浩然分別在32強力克梁國風和謝嘉譽，晉級後在16強對決為賽事帶來亮點，更是二人自雅加達亞運以來再度於賽場對戰。
崔浩然16強止步
張家朗在初段被崔浩然壓制，一度落後1：4，前者重整節奏後反超5：4，再落後時打出一波6 ：0，一舉領先12：7。藉此賽事力爭分數提升排名的崔浩然，末段仍積極進攻，惟漸入佳境的張家朗未有再讓隊友有反撲機會，終以15：11反勝，晉身8強。
「劍神」其後再對上隊友楊子加，全場不受威脅下以15：5再下一城，偕蔡俊彥、吳諾弘與李逸朗躋身4強。
蔡俊彥「決一劍」挫吳諾弘闖決賽
張家朗利用身高優勢壓制李逸朗，以15：4強勢打入決賽，與世界排名第8的蔡俊彥爭冠。後者在4強與吳諾弘相遇，在決勝節仍落後3分的蔡俊彥，在最後8秒內連奪2分後扳平13 ：13，終以「決一劍」擊敗對手晉身決賽。
終極對決，張家朗甫開賽以2：4落後，其後二人打得緊湊，場內觀眾在劍手得分後也報以掌聲。雙方打到第二節已4度平手，蔡俊彥以快攻得手再取得11：9領先，惟一直未能拉開比數，更被張連番追平11：11、12：12。
戰至決勝節，蔡以13：12領先，惟張家朗不負「Comeback King」之名，在12秒追3劍後終以15：14擊敗對手封王。
決賽圖輯：
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