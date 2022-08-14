劍擊｜男重劉昊峯挫方凱申闖決賽奪亞　因熱愛而發掘重劍的可能

冠軍只有一個，那麼亞軍的意義，同是對努力的肯定。

周六（13日）上演的康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽，香港男重代表劉昊峯擊敗方凱申殺入決賽，最終不敵周澤軒奪得亞軍。上月曾自資遠赴意大利集訓的他，不完全歸功於海外訓練，「是一路做、一路練習得來的成果，而不是一時三刻、一朝一夕的事。」



香港劍擊隊在上月完成世錦賽後重返本地戰場，昨日首日賽事有男、女重劍手率先登場。本地排名第6的劉昊峯，在小組賽6戰全勝晉級，64強輪空後過關斬將晉身4強，與世錦賽8強劍手方凱申對壘。上一次二人在本地賽交手，是去年12月的挑戰盃，當時方凱申在決賽以15：7擊敗劉昊峯摘冠。

本地排名第6的劉昊峯晉身公開賽4強。（葉詩敏攝）

面對在世錦賽突破新高、世界排名升上第29位的方凱申，劉昊峯在初段採取主動，以連貫進攻強勢壓制對手取得領先。每每得分，場內均傳來教練一聲「Bravo」，最終劉在更佳發揮下，以15：7力克方凱申晉身決賽，最後以11：15不敵周澤軒屈居亞軍。

劉昊峯在4強與香港重劍「一哥」方凱申（右）對壘，終以15：7擊敗對手晉身決賽。（葉詩敏攝）

自資遠赴意大利集訓

坐在劍道旁為劉指導的教練，是在意大利出生、曾出戰仁川亞運的陸昶名（Nicola）。劉昊峯透露上月曾到意大利集訓，「當時正值暑假，大隊去埃及打世錦賽，我覺得這段時間可出去練習、見識更多不同對手，加上教練是意大利人，便一起出外訓練。」意大利之行的確獲益良多，惟劉昊峯稱難以說明當中得着，「我不知道怎麼說，但會用一個字概括：『Exposure』（見識）。看多點不同的東西，知道原來可以用另一方式去做、打法可以是這樣的。」

劉昊峯（右）在決賽一直落後，陷入苦戰。（葉詩敏攝）

劉昊峯其實在打法上並沒有什麼轉變，「冇呀，其實都是Keep住努力，覺得這個模式是對的便繼續做，沒特別去改變什麼。」22歲的劉昊峯仍在就讀大學，雖然非男重港隊的主力劍手，他在年初仍曾以兼職運動員身分隨港隊征戰世界盃。今場表現亦獲師兄方凱申大讚，「他準備得比我好、更專注，他很有火，我們需要這種新血。」

前仁川亞運代表陸昶名在劍道旁指導劉昊峯。（葉詩敏攝）

大開眼界無形的得着

劉昊峯在意大利之行有所得着，那是無形的；可能是破綻時機的判斷力，也可能是由經驗而得的智慧，未必能化成言語說得出來，卻深深把理解到的「袋了落袋」，在實戰中等待刺準的𣊬間。

他認為勝利是努力的累積，「今次固然取得亞軍，但不可以說是上個月去意大利時看過好特別的東西所以攞獎，是一直以來跟隨System（模式），一路做一路練習得來的成果。而不是一時三刻、一朝一夕的事，就當意大利集訓一個好好的機會去磨煉打法。」

「教練說最後一場比賽，就用晒所有的力，不要放棄。」劉昊峯（右）在最後數十秒果敢進攻。（葉詩敏攝）

獲勝後一直坐在劍道旁的教練陸昶名也興奮不已，劉昊峯在比賽中一直落後，初段被對手周澤軒壓制落後3：7，剩餘40秒時仍以8：12落後，劉在教練指點後於末段積極進攻，他說：「教練同我講今日是最後一場比賽（今季），就用晒所有的力，不要放棄。末段分差是有點大，都盡量不要望分，鬥到最後一秒。」最終劉力追至11：15取得亞軍。

他坦言去年9月因本地排名跌出前8位而未能在體院受訓，一段時間沒有教練指導下，便主動問前港隊名將陸昶名可否跟隨其訓練，他笑言細細個已聽過這個大名，惟入隊時陸昶名已退役，未有機會以劍手身分交流。

劉昊峯坦言教練Nicola對他對重劍理解加深。（葉詩敏攝）

「他給了我很多新的知識，好難去Specific（專門）咁講，但他讓我看到重劍另一個⋯⋯⋯」劉昊峯想了一會，笑說：「境界吧。」除了他口中「對劍擊有深啲的理解」，Nicola也成了他的人生教練，大概，亦是他能堅持下去的理由。

「最重要是一路打落去時，知道自己真的很喜歡做這件事，既然有好好的教練、好好的隊友，就放手一搏，做自己鍾意的事。」堅持的理由不一定要熱血、偉大，劉昊峯強調的「眼界」、「知識」、「更深理解」，我詮釋為發掘重劍更多的可能性。因着熱愛而好奇，也是堅持的一種。

堅持的理由不一定要熱血、偉大，劉昊峯因着熱愛而堅持。（葉詩敏攝）