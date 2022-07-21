【劍擊世錦賽】港隊女重惡鬥世界第一 奮戰後不敵韓國8強止步
撰文：楊宇翹
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劍擊世錦賽今日續展開團體賽事，昨日擊敗德國晉級的香港女子重劍隊，8強面對韓國打得明顯吃力，最終以37：45落敗，轉戰名次賽。
港隊女重由個人賽銅牌得主江旻憓領軍，連同朱嘉望、連翊希及佘繕妡，昨日在32強先以44：30先拔頭籌擊敗新加坡，其後16強硬撼世界排名第9位的德國，港隊守住優勢終以45：23取勝晉級8強。
女重今日在團體賽8強面對世界排名第一的韓國，賽事初段縱然落後但仍能保持3分差距。惟至第4局，連翊希1：5落敗後港隊被韓國拉開至7分差距，其後佘繕妡及江旻憓一度收窄比分，港隊仍被拋離至21：30進入賽事尾段。
雙方其後換上後備，朱嘉望順利維持住9分差距，接着江旻憓在康映美身上狂追7分至34：39交棒予佘繕妡。
最終佘繕妡被宋世羅單局以6：3擊敗，港隊亦以總分37：45不敵韓國，將轉戰排名賽。
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