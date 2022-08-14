劍擊｜女重港將戰本地賽　世錦賽後身心疲累　佘繕妡輕取小將封后

港將們完成漫長海外賽季後，返港後仍然要應付本地公開賽。「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」首日的男、女子重劍賽事大吹冷風，多名港隊代表大熱倒灶，結果分別由周澤軒及佘繕妡奪冠。



「康文署公開賽」首日的重劍賽事皆有一個共通點，爆冷戰果常出現，頒獎台出現不少不太熟悉的臉孔。

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女子重劍賽，江旻憓未有出戰，結果佘繕妡連挫陳祉澄及16歲的小將方心，順利封后，連翊希奪季而回，陳渭泠及朱嘉望則8強止步。男重方面，方凱申與吳浩天4強分別不敵劉昊峯及周澤軒兩名師弟，最終雙雙摘季，黎家俊與何瑋桁則無緣頒獎台。

佘繕妡連下兩城，順利封后。（楊宇翹攝）

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不少外國劍手戰畢世錦賽後，立即放假「充充電」，相反一眾港將完成隔離後即重回訓練，經歷漫長賽季再戰本地賽，難免有疲態。

比賽以外，女重賽季更加一波三折，俄羅斯索契站腰斬，更因俄烏戰爭需轉折地離開；阿聯酋一站就遇上當地總統離世，還有從不停歇的疫情、連翊希賽後坦言心很累，「今個賽季好漫長，除了留在外地一段長時間外，又發生好多事情，如今都總算告一段落，終於可以鬆一口氣。」縱然摘季或許是美中不足，但Coco直言都滿意今次成績，更笑言終於放大假感到開心。

經歷漫長賽季，連翊希笑言終於有假放。（楊宇翹攝）

除了心累，還有身累。陳渭泠早前在亞錦賽奪銅及世錦賽打入32強，是今次賽事的大熱之一，卻在8強意外止步，她坦言從未試過在這狀態下比賽，「整個人好輕、好虛、好低Energy。」

原來是新冠肺炎惹的禍，陳渭泠在世錦賽團體前突然確診，即使短時間內已回復陰性，但有些症狀仍纏繞至今。「（新冠）肺炎後原本覺得問題不大，但近期經常有咳嗽，影響睡眠，有點長新冠的跡象，所以都以中、西醫兩方面雙管齊下，希望盡早調理好身子。」

陳渭泠原本是以決賽為目標，可惜未能如願，她也接受賽果，並指是在這種狀態下能做到的最好成績。

陳渭泠8強意外出局，賽後坦言受長新冠所困。（楊宇翹攝）

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