英超｜利物浦新兵紐尼斯為頭槌頂人致歉　受害人遭利迷網上欺凌

利物浦新兵達雲紐尼斯在上場英超一時衝動，頭頂水晶宮後衛佐基姆安達臣，被罰紅牌離場，最後利物浦失分，與對手踢成1：1。紐尼斯在社交網站向利物浦道歉，表示會從錯誤中學習，再不會發生這種事。



紐尼斯在社交網站道歉。（Twitter）

紐尼斯在Twitter以英文留言：「向利物浦所有人道歉，我將會回來。」這位烏拉圭射手還以西班牙文留言：「我注意到自己醜陋的態度，我會從這次犯錯中學習，未來不會再重蹈覆轍。」

紐尼斯失控一刻連環圖：

紐尼斯直接被逐，將要停賽3場，無法對曼聯、般尼茅夫及紐卡素，到9月3日對愛華頓的打吡戰才能復出。

利物浦隊友華基爾雲迪積克希望紐尼斯經一事、長一智，他說：「他（紐尼斯）一定要好好控制自己，他要清楚這種情況會再出現，尤其是英超。明顯地，他很失望，很可能埋怨自己，但這就是學習的過程，而我們一直都會支持他。他很了解不能再這樣做，希望未來做得到。」

至於被紐尼斯頭頂的佐基姆安達臣表示，遭受利物浦球迷的網路暴力，收到死亡威脅，他在社交網站的限時動態中，分享多個遭辱罵的訊息，夾雜粗言穢語，還有人揚言殺死他全家。

佐基姆安達臣表示遭利物浦球迷網上欺凌。（Instagram）

佐基姆安達臣寫：「昨（周一）晚收到300至400個訊息。我理解你們是為了支持球隊，但都要尊重，停止這種網上粗暴行為。」他還希望Instagram及英超賽會可以做點事。

安達臣在周一賽後說：「整場比賽，我跟紐尼斯總是很接近，我不斷困擾他，很好地應付他。我覺得這是他對我動怒的原因。他用頭頂我，第一次的時候，那是一次傳中，我告訴他不要再做。我都很生氣。之後，我再向我做一次，真的很愚蠢，這是明顯的紅牌動作。」