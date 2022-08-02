英超Big 6前瞻．利物浦篇︱紐尼斯領銜新三叉戟　穩中求突破

英超2022/23球季開鑼在即，Big 6球隊曼城、利物浦、曼聯、車路士、熱刺和阿仙奴有什麼變動？前文探討過上季冠軍曼城後，今次談談在社區盾3：1擊敗曼城的利物浦。

利物浦上季再度以一分之微失落聯賽冠軍，兩軍實力在伯仲之間，並以一定距離超越其他對手，從社區盾水平來看，這個情況今季可望持續。今季失去文尼，買入紐尼斯，是否足以扭轉在英超面對曼城的劣勢？



高普領軍首奪社區盾，新球季有個好開始。（Getty Images）

利物浦（上季：英超亞軍）

．領隊：高普（Jurgen Klopp）

．主場：晏菲路球場（容量：53394人）

．上季聯賽首席射手：沙拿／23球

沙拿在社區盾明顯已在佳態。（Getty Images）

今夏收購：

前鋒：紐尼斯（賓菲加／8500萬英鎊）



中場：卡華路（富咸／770萬英鎊）



後衛：奇雲藍斯（鴨巴甸／650萬英鎊）



利物浦一擲8500萬英鎊買入紐尼斯。（Getty Images）

簡評：新三叉戟潛力極大 維持高效進攻關鍵成敗

高普麾下的利物浦，最大特色是水準穩定。英超爭霸，戒除遇強愈強，遇弱愈弱這陣「海鮮味」至關重要。問題是，當高位迫搶戰術下的4-3-3陣式使用經年，尤其一眾對手已對「三叉戟」沙拿、文尼和法明奴了解甚深，部分球隊開始以泊大巴戰術弄到紅軍無從入手，屢次失分，上季便不時遇上這情況，冠軍亦落入曼城手上。

高普當然也看出問題，近季先後引入祖達、路爾斯戴亞斯，今夏文尼離隊，利物浦一擲8500萬英鎊買入紐尼斯，三叉戟改頭換面，也從中作出變化。利物浦與高普向來與高大中鋒踢法格格不入，季前熱身賽大敗曼聯後網上瘋傳紐尼斯只是「另一個卡路爾」，惟紐尼斯踢法上絕非傳統高佬，他速度高，走位方面十分靈活，初步看來已經與沙拿合作得不錯。

隨着法明奴角色淡化，新三叉戟是沙拿、紐尼斯和路爾斯戴亞斯，三人各有特點——左翼路爾斯戴亞斯的變速令對手難以應付，主力負責前場突破；沙拿在右翼不止速度高，保持控球能力亦強，當他被圍攻或位置不好時可選擇傳球予隊友，社區盾所入第一球便是沙拿傳予阿歷山大阿諾特射入；紐尼斯擅長走靚位，頂上功夫出色，紅軍陣中擁有羅拔臣和阿歷山大阿諾特一對英超助攻力最強兩閘，可望為他送上源源不絕傳中球和入球機會。這個充滿活力的新三叉戟組合，潛力隨時更勝沙拿、文尼和法明奴的原裝版本。

路爾斯戴亞斯能否整季維持高水平表現，是紅軍新一季成敗一大關鍵。（Getty Images ）

新三叉戟潛力雖強，但能否整季維持高水平表現，將會是今季一大考驗。畢竟文尼所供應的不止每季穩定入球量，還有幾乎全勤的出場紀錄，以及大賽重要關頭時常收獲入球的「大心臟」表現，這點是連沙拿也比不上的。

觀乎路爾斯戴亞斯加盟首半季演出，算是維持到高水平，上季26場攻入6球略嫌不足。沙拿從社區盾一戰看來已狀態十足，不用擔心；紐尼斯在紅軍中前場大量供應下，入球量亦毋須憂慮，反而是他的拼命三郎踢法，在英超受傷機會較大，應要盡快學識保護自己。

新三叉戟以外，其餘前場戰力亦勢必發揮一定作用。畢竟今夏同時失去奧歷治和南野拓實兩大後備殺手，法明奴如留隊仍肩負重要角色，祖達預期繼續前線殺手本色，新加盟的小將卡華路以及預期今季獲重用的哈維艾利洛，也須為陣容注入活力和變化。

堤亞高艾簡達拿會是紅軍今季成敗重心一員。（Getty Images）

利物浦中後場以不變應萬變，紅軍陣容由門將艾利臣，中堅雲迪積克、麥迪比、祖高美斯及干拿迪，一對出擊閘衛阿歷山大阿諾特和羅拔臣，到中場法賓奴、軒達臣、堤亞高艾簡達拿、拿比基達、占士米拿和居迪斯鍾斯，已發展出一套防守力極強、轉守為攻效率極高的體系，而且不論由誰落場，差異亦不會太大。

這套體系行之有效，今季料不會有大改動，是紅軍維持平穩戰績重要基石。當中又以傳球專家堤亞高艾簡達拿至為重要。軒達臣、占士米拿又大一歲，體力和速度已不及全盛期，堤亞高在陣可控制球隊攻守節奏，尤其他不時有神來之筆的「手術刀式傳球」，是球隊遇上頑強對手時重要解鎖利器。

中場今夏沒有增兵，傳聞是將預算留待下季向多蒙特購買比寧咸。是真是假也好，利物浦今夏引援工作已經完成，從社區盾一班球員的上佳發揮可見，他們已為新球季作好準備。整體而言，利物浦與曼城繼續在英超實力高於一眾對手，今季能否扭轉宿命勝過曼城，很大程度上要視乎新三叉戟能否立即進入工作狀態，並持續全季維持高效表現了。