英格蘭社區盾｜紐尼斯被嘲水貨後大爆發　高普：球迷都愛妄下評價

英超新球季展開在即，社區盾中利物浦和曼城再度交鋒，兩軍分別重金羅致的新前鋒——達雲紐尼斯（Darwin Nunez）和艾寧夏蘭特（Erling Haaland）碰頭，也被視為新世代對決，兩人首度交鋒，即形成鮮明對比。



在德甲彷如入球機器的夏蘭特加盟曼城後，利物浦立刻回應，以7500萬歐元（連附加條款可達1億歐元）簽入上屆葡超神射手紐尼斯。22歲的夏蘭特和23歲的紐尼斯同是前鋒，年紀相仿，身型也相近，又分別效力近年鬥得激烈的曼城和利物浦，自然成為外界的比較對象。

作為新球季頭炮的社區盾，夏蘭特正選上陣，紐尼斯則先列後備。隨着戰況發展，夏蘭特未能把握僅有的入球機會、越踢越隱形，甚至一度惹來隊友奇雲迪布尼不滿；另邊廂利物浦則由阿歷山大阿諾特妙射領先。

紐尼斯終在59分鐘入替羅拔圖法明奴，他落場之初曾錯失過大好的單刀機會，利物浦一度遭曼城追平成1：1。

但這名烏拉圭射手末段越戰越勇，83分鐘，他頭槌迎頂、皮球打中迪亞斯伸出的右手，經影像助理裁判檢視後終獲判十二碼，穆罕默德沙拿操刀射入，紅軍再度超前；補時4分鐘，占士米拿小禁區外左側頭槌二傳、紐尼斯近門頂入，為利物浦鎖定3：1勝局。

至於夏蘭特則以一次離門6碼射失，為自己加盟曼城後首場正式賽事劃上句號，他苦笑的一幕，與紐尼斯賽後捧起自己轉會後首個錦標的畫面，形成鮮明對比。

從數據而言，雖然紐尼斯只上陣了短短30多分鐘，數據卻完勝踢足全場的夏蘭特，他共交出4次射門、當中2次中目標，並有1個入球及搏得1記十二碼；而夏蘭特則有3次射門，1次中目標、1次中楣。兩人的第一次碰頭，無疑由紐尼斯大獲全勝，這種鮮明對比，成為了球迷的談論話題。

紐尼斯（左一）在熱身賽被球迷嘲諷，但到第一場正式賽事便有好表現。（美聯社）

不過今仗僅僅是作為英超前哨戰的社區盾，當然不能一戰便下定論，畢竟這兩周也是「風水輪流轉」，先是紐尼斯在他第一場友賽屢次失機被批「水貨」、然後又到夏蘭特在社區盃的低迷表現成為熱話。高普雖然指紐尼斯表現「非常好」，但也強調：「我們身處的世界，人人都憑第一印象去評價別人，這對任何人都沒幫助，但這種事經常發生。」

縱使夏蘭特今仗表現不如理想，但一場便下定論未免太早。（Getty Images）

「我們的頭幾場熱身賽，大家的體能根本遠遠未達今日的水平，當時他一上陣，我們就不斷放波要他追，令他筋疲力竭，然後人人都批評他的觸球不好。雖然我們可以將人們的評價當作玩笑，但也必需要與這些評價共存，而紐尼斯處理得很好。」

紅軍名宿、現任球評家的加歷查也說出了重點：「今個星期，網上會充滿夏蘭特門前射失的精華影片，就像上星期的紐尼斯一樣，這種事，都是由一些一輩子都沒踢過波的笨蛋們造成的。」