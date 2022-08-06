英超｜利物浦首輪兩度逼和富咸2：2　紐尼斯後備入替即建功

英超新球季首次周六頭場，由利物浦打頭陣，作客「升班馬」富咸，想不到是一場硬仗。利物浦兩度落後，達雲紐尼斯及沙拿下半場各建一功，追成2：2平手，首輪未能全取3分。



利物浦首輪作客富咸的卡雲農舍球場，新兵達雲紐尼斯（Darwin Nunez）先列後備，由沙拿﹑路爾斯戴亞斯及法明奴攻堅。

達雲紐尼斯今仗先列後備。（Getty Images）

回歸英超的富咸，開賽不足1分鐘即有攻勢，米祖域（Aleksandar Mitrovic）禁區內起腳，惟不中目標。利物浦早段未入局，其後逐漸主導戰局，其後路爾斯戴亞斯右腳熨射建功，可惜隊友越位在先，入球無效。

上半場中段，富咸一次反擊機會，基巴奴（Neeskens Kebano）策動攻勢，迪迪（Kenny Tete）後上接應傳中，米祖域再度展示「空中霸王」的本色，力壓阿歷山大阿諾特跳頂建功，32分鐘先開紀錄。

米祖域展示強大的制空能力，以頭槌先開紀錄。（Getty Images）

利物浦立即反撲，早前「食詐糊」的戴亞斯再有機會，左路突破再起腳勁射遠射，可惜中楣角彈出，紅軍半場落後1球。

換邊初段，利物浦即有調動，堤亞高艾簡達拿因大腿受傷退下火線，法明奴同時離場，由達雲紐尼斯及哈維艾利洛入替。縱然富咸控球率僅得3成左右，但再有威脅埋門，基巴奴右路勁射，再度中柱彈出。

堤亞高艾簡達拿因傷退下火線。（Getty Images）

紐尼斯入替後，上半場表現麻麻的沙拿亦變得活躍，右路一次傳中，紐尼斯門前以後腳攻門，卻被富咸門將羅達克擋出。紅軍其後再照辦煮碗，以相同方式進攻，紐尼斯再以後腳攻門，今次就有進賬，64分鐘追成1：1平手。

紐尼斯後腳建功，利物浦追成1：1平手。（Getty Images）

米祖域殺入禁區，更博得雲迪積克犯規，球證直指12碼，這名「英冠神鋒」親自操刀中鵠，72分鐘梅開二度，富咸再度領先。

米祖域禁區內博得12碼，親自操刀建功，富咸再領先。（Getty Images）

利物浦隨後再度「撳掣」，法比奧卡華路入替戴亞斯，換人後紅軍再次追平，阿諾特傳中，富咸守衛頂到輾轉下落在紐尼斯腳下，一控離腳，身旁的沙拿成為最大得益者，起腳一射建功，80分鐘追成2：2平手，利物浦首戰未能全取3分。

沙拿末段近射得手，助利物浦追成2：2。（Getty Images）

英超揭幕戰直播賽程：

英超新球季首輪直播賽程。（01美術製圖）

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