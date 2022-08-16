英超︱利物浦新兵紐尼斯衝動累事　高普：他必須學會控制自己

利物浦在英超開鑼戰只能賽和升班馬富咸，周一晚返回主場面對水晶宮，依然未能達成全取3分任務，目前兩戰兩和只得2分。新加盟的前鋒達雲紐尼斯首次在晏菲路上陣便領紅牌被逐，成為失分罪人。

這一課很昂貴，領隊高普賽後直指對方必須學習控制自己。



紐尼斯盛載利迷厚望，晏菲路處子戰卻教所有人失望。（Getty Images）

8500萬英鎊轉會費從賓菲加加盟的烏拉圭前鋒紐尼斯，先在社區盾對曼城後備上陣大放光芒，繼而在英超作客富咸一仗，再次後備上陣入波。今仗主場對水晶宮，是他首次為紅軍在正式比賽正選上陣，也是他在晏菲路的處子戰。

利物浦受到傷兵潮影響，未能派出最強陣容應戰，雲迪積克的中堅拍檔，是拿達利菲臘斯，而法賓奴身邊的兩個中場隊友，是36歲的占士米拿和19歲的艾利洛。水晶宮成功把握機會，韋費特沙夏上半場32分鐘的入球打開紀錄。比賽轉捩點是57分鐘，紐尼斯一次衝動累事，埋下失分伏線。

紐尼斯失控一刻連環圖：

紐尼斯與看守他的水晶宮守將佐基姆安達臣（Joachim Andersen）因為爭位你推我撞，火花四濺，二人初則口角，繼而動武，前者用頭槌頂向對方。從慢鏡可見，他只是輕輕一頂，接觸頗為輕微，恐嚇成份居多，實際傷害有限，不過安達臣當然不會放過機會「交足戲」，反應猶如中槍一樣誇張掩面倒地。

結果紐尼斯被罰紅牌，安達臣領黃牌。十人應戰的利物浦，不至三分全失，全靠老將占士米拿助攻路爾斯戴亞斯在61分鐘扳平。即使如此，以冠軍為目標的利物浦，英超開季兩戰不勝，情況絕對不理想。

高普指紐尼斯必須從錯誤中學習。（Getty Images）

賽後紅軍領隊高普認為，紐尼斯即使被挑釁，「但反應絕對是錯」，指出「他要從中學習」，「不幸地，他現在有3場比賽去反省，對我們來說不是好事，但事情就是這樣。」

高普稱，「我當然會跟他談談，我會在賽後看重播了解當時情況。比賽期間我什麼也看不到，不知發生什麼事。我見到安達臣倒在地上，達雲行開了，這是我看到的畫面。然後便看到它——是的，一面紅牌。」

「他作出錯誤的反應，那是安達臣想要的結果。紐尼斯犯下錯誤，我們一定會跟他討論」，高普說。利物浦兩戰兩和得2分，下一輪對手是開季兩連敗的曼聯。「雙紅會」大戰紅軍不止仍有多員傷兵，還有紐尼斯停賽，高普排陣上將會相當頭痛。