社區盾．球評︱曼城預期恐怖攻力未顯現　紐尼斯與利物浦一拍即合

英格蘭社區盾利物浦3：1完勝曼城，雖說這場傳統「例行公事」只宜作參考，但也可從兩軍狀態、陣容及兩位主帥哥迪奧拿和高普的初步部署之中，看出新季一點端倪。



利物浦隊長軒達臣高舉社區盾，高普任內領軍已贏盡所有本土錦標。（Getty Images）

社區盾三點觀察：

· 曼城照舊慢熱，夏蘭特融入哥迪奧拿進攻體系需時，另一新兵艾華利斯入局更快；

· 利物浦沿用4-4-3陣式，並從中加以變化，紐尼斯一拍即合；

· 曼城預期中進一步擴大的實力差距暫未顯現，左閘還是有老問題。

艾寧夏蘭特在社區盾表現未如理想，仍需時適應。（Getty Images）

1. 夏蘭特如何融入曼城體系？

今個夏天，英超最受注目的新兵首推曼城前鋒艾寧夏蘭特，這位高大年輕人擁有過人身體質素，他由薩爾斯堡轉投多蒙特看似完全不用時間適應，在歐聯更屢次打破入球紀錄，令外界期待他在英超會否也是一樣，初步看來他還需要一點時間。

當然對手是利物浦，夏蘭特獲得的機會不多，惟從他與對手單對單拼搶、控球及射門等各方面表現來看，英超級數比賽的強度、速度與節奏對他而言，仍有待適應。比起這點，他在陣中進攻體系似乎有點格格不入的狀況，更值得注意。

哥迪奧拿帶領過的球隊，重用高大前鋒的例子不多，伊巴謙莫域在巴塞隆拿的實驗是失敗的，利雲度夫斯基在拜仁卻空前成功，夏蘭特會如何，相信曼城在收購之前，哥帥已有一系列對應戰術。須知道，哥迪奧拿的戰術細緻程度難以想像，夏蘭特不可能一下子全盤接收，一切尚待持續觀察。利雲度夫斯基當年由多蒙特轉投哥帥領軍的拜仁時，最初也經歷一段適應期，隨後才大爆發。

艾華利斯迅速融入曼城。（Getty Images）

2. 「新阿古路」艾華利斯

比起艾寧夏蘭特，曼城季初更值得留意的是另一新兵艾華利斯（Julian Alvarez）。這位22歲阿根廷國腳今年1月已加盟藍月亮，由於即時外借回母會河床，至7月才正式加盟。轉會費僅為1400萬英鎊，令他未受廣泛注目。

只有1.7米身高，艾華利斯速度飛快，足球智商及工作效率均十分高，是哥迪奧拿進攻模式的完美成員。從社區盾後備上陣僅半小時，已可看到他在曼城如魚得水，並取得一個入球。他本身為前鋒，也可遷就隊友踢兩翼，別看他身價較低便小看他，曼城之所以夠膽在同一轉會窗放走史達寧和加比爾捷西斯，全因球會內部認定此子和夏蘭特的實力足以替補二人有餘。在哥帥教導下，絕對有能力在日後成長為另一個阿古路級別的偉大前鋒。

紐尼斯的頂上功夫在社區盾表露無遺。（Getty Images）

3. 利物浦新三叉戟與紐尼斯威力初現

英超今夏另一廣受注目收購，必然是8500萬英鎊身價的紐尼斯（Darwin Nunez）。文尼離隊的空缺難以彌補，利物浦今夏首場熱身賽0：4負曼聯，紐尼斯在鎂光燈下發揮未如理想，立即被無限放大。這位烏拉圭高大前鋒在隨後熱身賽表現漸入佳境，社區盾僅後備上陣30分鐘，表現已合格有餘，不止博得一球十二碼讓沙拿射入，補時4分鐘為紅軍射成3：1的入球，更盡顯空中霸王本色。

利物浦與高普向來與高大中鋒踢法格格不入，尤其大敗曼聯後網上瘋傳紐尼斯只是「另一個卡路爾」。不過紐尼斯踢法上絕非傳統高佬，他速度高，走位方面十分靈活，初步看來已經與沙拿合作得不錯。

賽前不滿球員在熱身賽表現的高普，高呼「球員需要多點比賽訓練」，怎料一班紅軍球員在社區盾無論體能以至競技狀態已重拾最高水準。中後場如常穩健之餘，新三叉戟亦各有特點——左翼路爾斯戴亞斯的變速令對手難以應付；沙拿在右翼不止速度高，保持控球能力亦強，當他被圍攻時或位置不好時可選擇傳球予隊友，社區盾所入第一球便是沙拿傳予阿歷山大阿諾特射入；紐尼斯擅長走靚位，頂上功夫出色，紅軍陣中擁有羅拔臣和阿歷山大阿諾特一對英超助攻力最強兩閘，可望為他送上源源不絕傳中球和入球機會。這個充滿活力的新三叉戟組合，實在令人期待。

簡斯路踢左閘，發揮受影響。（Getty Images）

4. 曼城戰力暫未再升級，左閘未解決

曼城上季實力已冠絕英超，加上夏蘭特和艾華利斯，今季戰鬥力有增無減。反觀利物浦失去文尼，買入紐尼斯及富咸小將卡華奴，中場未有增兵。兩軍似有此消彼長之勢，社區盾一戰，曼城戰力卻未如預期般再提升，相信尚需時間磨合。

無論如何，曼城與利物浦整體實力如無意外將繼續在各隊之上，當中前者賣走左閘辛真高，目標替代人選古古列拿被白禮頓標價5000萬英鎊，令曼城卻步。簡斯路任左閘，獲加任右閘，對其他球隊應無問題，遇上利物浦或同級對手，簡斯路始於在轉向或傳中時稍有影響，發揮亦不及他在右閘之時。古古列拿已主動提出轉會申請，未知會否有助他加盟曼城。

最後不得不提到中堅問題，拿樸迪受傷最快要到9月才可復出；史東斯由於沒有注射疫苗，沒有隨隊到美國踢季前熱身賽，社區盾只列後備未有上陣；魯賓戴亞斯患病加上大腿筋受傷，季前熱身賽也沒有多踢，昨晚一戰明顯未在最佳狀態。陣中唯一沒有傷病的是尼敦阿基，他的級數與隊友有明顯距離。英超開季相信哥帥會採用史東斯與戴亞斯的組合，缺乏狀態下，曼城季初慢熱的毛病或再次出現。