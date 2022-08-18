傑斯家暴案｜場上品行佳證脾性不壞　控方：極粗鄙言辭痛罵女友

曼聯一代快翼傑斯涉嫌襲擊前女友案續審，傑斯繼續在證人台上接受盤問，聲淚俱下。

傑斯回憶事發當晚被捕，還押一夜，禁不住在庭上痛哭。他承認有時候脾氣大，但強調爭執當晚沒有頭頂前女友，更祭出自己的足球生涯，操行上佳。



傑斯家暴案周三在審訊中先後接受辯方及控方大狀盤問，在辯方大狀提問下道出其案情。他否認2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所頭頂格維莉（Kate Greville），亦無㬹打格維莉的胞妹艾瑪。他稱當時雙方爭執時失去平衡，壓在她身上，隨後爭執更激烈而頭撞頭。他的頭被「踢了六、七腳」，口腔有幾處損傷。

傑斯出庭接受控辯雙方盤問。（Getty Images）

傑斯生涯只被逐一回 欲證脾氣好

爭執以警察奉召到場告終，傑斯被捕，帶回警署，拘留了一夜。他在庭上談到在「臭格」過夜，禁不住痛哭，「我很害怕，人生從沒遇上這回事，經歷人生最壞一夜」。傑斯控制不住情緒，一度要休庭。

辯方及後繼續提問，提到傑斯的生涯，「你24年足球生涯，踢了過千場賽事，被逐多少次」。傑斯回應「一次，代表威爾斯」，並回應並非暴力行為，「兩黃一紅」。查該仗為01年5月世界盃外圍賽對挪威。他續指幾乎每星期都要面對球迷的指摘和辱罵，但沒有為此生氣，「這是足球員的一部分。」

提到被扣留在警察局一整夜，傑斯當庭痛哭。（Getty Images）

傑斯否認控方負面形容 只承認有時候易動怒

檢控官盤問時引用傑斯與格維莉的短訊對話指，傑斯曾恫嚇格維莉。例如傑斯曾揚言「我會瘋狂跟蹤你，你知道我很拿手」，又曾思疑格維莉與其他人約會，用全大楷電郵發訊到其工作帳戶，「如果你敢做，你玩完喇，收檔。我話今晚」。此外，傑斯與格維莉爭吵時，不乏「Cxxx」這類過激言辭。而格維莉的公關公司，背後由傑斯出資支持。

控方形容傑斯在公眾背後，形象大為不同，「易怒、衝動、瞞騙、自我中心、妒忌心重，貶低自己的伴侶」，更直指他以為可以一直掩飾私生活，遂為所欲為，「直至你一直控制的女子站起來」。傑斯僅承認自己有時易怒，亦同意控方指自己「一直刻意對公眾掩藏人生某些部分」。

辯方引用傑斯在球員時代的良好操行，印證他並非脾氣暴躁。（Getty Images）

傑斯被控在2017年8月至2020年11月，恫嚇及控制前女友格維莉，並在2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所襲擊她致受傷，及對格維莉的胞妹艾瑪施予普通襲擊。

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