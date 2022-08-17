傑斯家暴案｜自認愛情騙子常有粗暴性行為　否認拖赤裸前女友出房

傑斯家暴案周二繼續聆訊，這位48歲曼聯名宿接受辯方律師的盤問，承認自己是愛情騙子，喜歡調情，從來難以對另一半忠誠，但他強調沒有打女人。前女友格維莉（Kate Greville）指控傑斯，曾將她赤裸地拖出酒店房間；傑斯反駁沒有這回事，兩人冷靜過後當晚同床而睡，並有發生性行為。



傑斯被控在2017年8月至2020年11月，恫嚇及控制前女友格維莉（Kate Greville），並在2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所襲擊她致受傷，及對格維莉的胞妹艾瑪施予普通襲擊。傑斯對指控一概不認罪。

傑斯與格維莉。（資料圖片/網上圖片）

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傑斯周二出庭作供，接受他的律師盤問，承認自己喜歡出軌。

律師：「你因為兩樣東西而世界知名，第一樣是你的球技，你的足球員生涯。」

傑斯：「對。」

律師：「你還因為一樣東西而廣為人知。你出名不忠，報紙還叫你愛情騙子（love cheat）？」

傑斯：「對。」

律師：「這個評價是否有道理？」

傑斯：「有。」

律師：「你曾跟不同的女性交往，你能夠忠於她們任何一人嗎？」

傑斯：「不能。」

律師：「如果你被一名女性吸引，你是否能夠抗拒？」

傑斯：「不能。」

律師：「你是否一個天生的調情者（flirt）？」

傑斯：「是。」

律師：「對於你的不忠行為，你有沒有向前妻或格維莉說謊？」

傑斯：「有。」

律師：「多過一次？」

傑斯：「很多次。」

儘管傑斯承認自己是個花心賤男，但他強調從沒有打女人，也不是控制狂，沒有視女人為奴隸。

傑斯就家暴案接受律師盤問。（01美術製圖）

傑斯出席審訊。（Getty Images）

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傑斯在庭上講到他與格維莉相識及拍拖的經歷，兩人在2013到2014年因公事認識，當時格維莉任職公關，兩人在公事上有合作。傑斯說：「我第一眼見到格維莉，就馬上被她吸引住。我覺得她很有魅力，她很聰明及風趣，最初我們之間是專業的關係。」

律師：「你有沒有對她調情？」

傑斯：「有，我不會說最初幾次有，但經過第二、三次見面後，我就開始跟她調情。」當時傑斯是有婦之夫，格維莉同樣有丈夫，兩人亦清楚對方的婚姻狀況。

兩人逐步了解對方，經常互傳訊息，包括照片。傑斯說：「我可能會發送一些旅行的照片，我記得有次格維莉傳了一張照片給我，是她的腹肌及肚子，身材很好。」

律師笑問：「只是肚子？」傑斯也笑住答：「不是，她穿上健身的衣服，是露臍的上衣。我之前從未見過她的身體，這是我第一次發現她有腹肌，她的身材很好，我覺得她穿得很火熱。」

傑斯否認曾經打女人。（Getty Images）

因為一次公幹，兩人關係更進一步。當時格維莉陪傑斯去倫敦做訪問，他們早一日出發，到倫敦過一晚，這是兩人第一次發生性行為。被律師問到誰是較主動的一方，傑斯說：「是一樣的，我們回到房間做愛，過了一晚。」

傑斯表示，格維莉的婚姻生活並不高興，在兩人發生關係後4至5個月，格維莉離開她的丈夫，當時傑斯仍與妻子及一對子女同住。

之後，傳媒揭發傑斯及格維莉的婚外情。傑斯說：「在報道後的一段短時間，我還未離開。我否認，我想留在家。小朋友還很小，我不想離開，不想離開小朋友。最後，我搬到母親的家。」

傑斯與妻子分居離婚，但那時格維莉有機會到阿布扎比工作。儘管傑斯多次哀求格維莉不要離開英國，但格維莉還是決定去阿布扎比，兩人開始「Long D」戀愛。

傑斯：「因為我很想跟她一起。」

律師：「那一刻你對她有什麼感覺？」

傑斯：「我愛她。」

在2016年，傑斯卸任曼聯助教，工作較自由，要去印度及越南工幹，他也會特地途經阿布扎比，與格維莉見面。每當聖誕等長假期，格維莉亦會飛返英國。傑斯記得，格維莉在外工作的這段日子中，兩人見面10至15次。

格維莉之前作供，指控傑斯粗暴地將她赤裸地拖出酒店房。傑斯周二作供時，否認有這件事。當晚傑斯及格維莉在酒店內的夜店消遺，他與女兒傳短訊，格維莉起疑，不相信對方是傑斯的女兒，令到傑斯生氣，憤而回房。格維莉也跟住回房。

兩人在酒店房吵架，傑斯不想跟格維莉同房，叫她到其他地方住，並將她的行李放入行李箱，打算將行李箱推出房外。傑斯強調，過程中沒有任何暴力行為。

曼聯忠臣傑斯，被形容偶像背後有陰暗一面。（Getty Images）

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傑斯說：「我們只是吵架，格維莉將行李箱帶回房內，我仍然不想跟她睡。我們那間是套房，有床之外，有長椅，客廳有梳化。我跟她說：『你不能跟我睡，你可以睡梳化。』」

律師：「有指你將赤裸的她拖出房間，這件事有沒有發生過？」

傑斯：「沒有。」

律師：「她整晚都睡在梳化上？」

傑斯：「不是。當我們冷靜後，我們最後還是一起過夜，睡在同一床上。我們那晚還做了愛。」

律師：「有沒有是特別那一種？」

傑斯：「嗯，好吧。我們經常做愛，有時會粗暴一點，但不是什麼奇怪的事，只是有點粗暴的性行為。」

律師：「你經常做這種性行為？」

傑斯：「是。」

律師：「你們當中誰是主動的一位？」

傑斯：「兩人也是，尤其是長時間沒有見面之後，我們會給對方訊息想要做什麼。」

律師：「你有沒有留意到，她在活動中有任何受傷？」

傑斯：「沒有。」

多年隊友兼生意夥伴加利尼維利會是案件其中一位證人。（Getty Images）

後來，格維莉覺得在阿布扎比的工作不如意，想回英國，傑斯也贊同。傑斯及生意夥伴加利尼維利都認可格維莉的工作能力，就以年薪10萬鎊請她負責公司的公關工作，例如為傑斯及加利尼維利安排訪問。

格維莉指控傑斯，以向外界公開兩人的私密影片去要脅她。傑斯承認，兩人拍拖時會有不成熟的表現，有時開玩笑，有時會把開玩笑的事當真；他們亦會拍攝親密照片，與對方分享。傑斯認為，格維莉所謂的威脅，只是兩人之間的玩笑。傑斯強調從來沒有向第三人分享兩人的私密照片或影片，亦相信格維莉不會認為他會這樣做。