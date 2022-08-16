足球熱話︱傑斯家暴案峰迴路轉　鄰居：他雨中哭着求助

人仔仔傑斯曼聯一代名將傑斯（Ryan Giggs）被控襲擊前女友Kate Greville、前女友妹妹Emma Greville，以及向Kate使用控制及強迫行為一案，案情出現意想不到轉折，鄰居張太（Linda Cheung）作供，指出案發當日傑斯在雨中哭着求助，要求他幫手報警。



鄰居作供指，傑斯在案發當日哭着求助。（Getty Images）

傑斯被前女友Kate Greville形容成控制狂，而且行為粗暴，曾將赤裸的Kate拖出酒店房外。從窺看其iPad內容，指他拍拖6年期間最少跟8位女性有染，儼然是個變態男朋友。對於Greville姊妹的施暴指控，傑斯辯方律師Chris Daw指雙方身體碰撞純屬意外，傑斯否認全部控罪。

傑斯鄰居張太（Linda Cheung）出庭作證，或許反映案情另一面。張太說，當日下着雨，腳上只穿拖鞋的傑斯哭着拍門求助，要求他幫手「處理」女友和報警。

傑斯與格維莉。（資料圖片/網上圖片）

張太憶述，傑斯大力拍門，訴說女友指控他出軌，當時張太的反應是「噢賴恩，不要又是這樣」（Oh Ryan, not that again）。「他請求我幫助，他說Kate指控他跟其他女人有染，想我去幫他調停。」當日大雨滂沱，痛苦中的傑斯請求張太，「你可否報警？他拿了我的電話，他不肯離開。」

張太告訴傑斯，說不會幫他報警，但如果他有需要，可以借電話給他用。他說傑斯對此提議沒有反應，只是眼定定望着他，然後步行回自己的住所。

鄰居形容，傑斯拍門求助時「雙眼都是淚水」。（Getty Images）

法庭同時讀出張太給警方的口供，形容傑斯拍門求助時「雙眼都是淚水」，「他拍門時正在哭泣，他從來都不會在外面只穿拖鞋，我想一定是緊急事情，才令他在雨中只穿拖鞋走出屋外。」

傑斯之後返回家中，才發生與前女友Kate Greville、前女友妹妹Emma Greville的激烈爭執，繼而用「頭槌」頂向女方的事件。