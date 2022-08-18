甲子園｜棒球兒友情感動全國　隊員賽前病死摯友帶他立足聖地

「跟勝登一起，取勝登頂峰」是本年日本夏季甲子園隊伍「愛工大名電」的口號，隊員多走一步，希望帶着好友走到最遠。

甲子園是高中棒球選手的聖地，愛工大名電的球兒投球擊球，每一分都有瀨戶勝登的份兒，而他在另一位置，俯瞰着。



本年夏季甲子園（全國高校棒球大賽）熱戰中，不少球迷的焦點，落在愛知工業大學名電高中（愛工大名電）身上。青春友情故事，希望一場一場延續下去。

瀨戶勝登是球隊中心人物，不幸突然離世。（讀賣新聞）

愛工大名電連續兩年出場 少了後備席「重心」

愛工大名電連續第二年亮相夏甲，高中三年生瀨戶勝登本應一吐去年「後備都冇」的烏氣，首嘗甲子園之味。他雖非主力，但熱愛棒球，性格開朗，在後備席中為隊友打氣，備受隊員愛戴。無奈今年6月，死神突然上門。

愛工大名電球員仰望天際，成為今夏甲子園一大難忘場面。（twitter）

宿舍兄弟難以接受 「沒有勇氣打棒球」

瀨戶在家突然暈倒，未再蘇醒，死因為急性心臟病，全隊失去好隊友，如被掏空。全隊造訪瀨戶家，得悉死訊後無不痛哭，一同在校內宿舍寄宿的同級生美濃十飛一時間卻哭不出來，「跟他一直志趣相投，我當時無法接受現實」。

悲傷遲了來，積壓爆發更不可收拾，美濃的父親說兒子「哭了數星期，說沒有勇氣打棒球」。

愛工大名電的打氣巾，印上「取勝登頂點」的口號，與故友的名字一起上路。（twitter）

球隊當時準備縣大會，但士無鬥志。直至勝登的爸爸洋介強忍傷痛，鼓勵這批受了傷的球兒。洋介拿來勝登的球衣，問隊友「想你們跟勝登約定今個夏天，如何戰鬥」，然後寫在球衣上。勝登的母親光子更把愛兒的手套和手繩送給美濃，「就算多一天都好，用它」。

球隊經理負責保管瀨戶勝登的球衣，寫滿隊員的思念。（網上圖片／讀賣新聞）

甲子園聖地 故友在天上

這些信物讓隊友鼓起勇氣作戰，「暑假時，勝登想去的所有地方，我們帶他去」，於是，來到了甲子園。

愛工大名電在愛知縣大會出線，連續第二年亮相夏甲。球迷每每看見愛工大名電的球手捧起勝登的相片，制服或帽子都寫上「跟勝登一起」，不論關鍵時刻或贏出賽事，都仰望天上。

美濃十飛帶着亡友的手套，一起在甲子園作戰。（twitter）

第二圈對青森縣代表八戶學院光星，落後4分下追至加時，最終靠着美濃一記再見安打而險勝，得勝時不禁向天合十：「多謝他讓我打得中。他在空中看着，我借他的力量上場，這一球聯繫了我和他。」

八強止步 監督：球兒承諾，說到做到

愛工大名電最終在今天舉行的8強，2：6不敵熱門之一宮城縣代表仙台育英。完成第5局落後6分，愛工大名電在最後兩局各得一分，最後一局更出現些許希望。「2死，二、三壘」，主力投手有馬伽久擊出內野彈地球後，插水式飛身滑壘失敗。

凝望相片，準備出擊。（twitter）

全力拼搏，為自己也為亡友。球隊監督倉野光生說今仗輸得心服口服，仍為隊員的表現感動，「隊友離世後全隊跌入谷底，曾經想過這樣還可以打嗎。他們為了勝登而戰，心無雜念應付每一場。雖然差少少登頂，但每一場都堅定應戰。說到一起好好作戰，亦做到了。」