曼聯重建困境如哲學難題　再次行到命運轉捩點｜01球評

「有雞先，定有蛋先？」曼聯重建突然變成哲學的爭論。

經歷開季兩連敗後，大家發現曼聯球員執行不到領隊坦赫格的戰術，門將及後衛無法從後場組織攻勢，防中核心欠缺轉守為攻的人物，中前場的逼搶未成體系，整體跑動嚴重不足，踢起上來跟上季分別不大。接下來，坦赫格面臨令他頭痛的選擇，他應該堅持自己的道路，抑或務實地「睇餸食飯」？



曼聯會奔向一個怎樣的未來？（Getty Images）

由摩連奴在2016年夏天執教起，曼聯的足球路線為低位防守加快速反擊。就算摩連奴在2018年被炒，蘇斯克查接手，給予球員更大的自由度，但仍維持這個大方向，直至2021年夏天。曼聯有整整5個球季是踢這種足球，全隊不用跑動太多，防守靠人數，進攻靠空間。

2021年是關鍵的一年，曼聯成績似乎不錯，拿到聯賽亞軍，但戰術好像不夠先進，追不上高位逼搶與傳控的潮流，如果要更上一層樓，是否要求變？在這一年4月，曼聯架構還有重大改變，設立足球總監，由梅圖內部調升。梅圖曾表示，他喜歡快速多變的進攻足球。

梅圖（右）在2021年上任曼聯足球總監，今夏招聘坦赫格為帥。（Getty Images）

21/22球季起，曼聯進入新時代，講的不是C朗拿度回歸，而是蘇斯克查的戰利有變化，踢法變得更以我為主，嘗試壓前防線，加強傳控。不過，那個夏天的三大收購C朗、華拉尼及查頓辛祖是否符合這個戰術變化？結果是蘇斯克查處理不到這種戰術進化，成績一落千丈，季中黯然離隊。

蘇斯克查的失敗，並無動搖曼聯求變的決心，聘請被視為「逼搶大師」的蘭歷克為暫代主帥。可是，在1月轉會窗零支持下，蘭歷克的高位逼搶只是成功了半場時間，很快就打回原形，到季尾曼聯及蘭歷克已經一起變成「擺爛」的狀態。蘭歷克表示曼聯跟利物浦的水平相差6年時間，夏天要買10個球員。蘭歷克的意思很明顯，現有的球員支持不到他的足球體系。

蘭歷克執教半季，改變不了什麼。（Getty Images）

雖然蘭歷克好像滿腹大計，但曼聯不多理會，招聘坦赫格沒有多問其意見，而且坦赫格不也太願意跟蘭歷克合作，最後蘭歷克連兼職的顧問也不做，專心去教奧地利國家隊了。

在戰術風格上，坦赫格跟蘭歷克是相似的，前者師承哥迪奧拿那套思想，並在阿積士取得成功。坦赫格亦注意到曼聯上季的問題，他認為球隊踢不到高位逼搶的原因是體能不足，所以提早開季加操練體能。他亦執着訓練細節，向球員灌溉其理念，鼓勵向前傳球。

C朗能否踢到高位逼搶，是近一年球壇的爭辯議題。（Getty Images）

兩輪英超過後，大家發現一個夏天的季前備戰，仍不足以讓曼聯球員改變。就算心肺功能跟得上，腦袋都未必可以。無論是對白禮頓，還是對賓福特，曼聯都踢不出坦赫格要求的足球，反而更像上季蘭歷克執教時的混亂，後場短傳心慌慌，前場逼搶多漏洞。

最初以為艾歷臣的角色是後備奇兵，結果變成中前場全能的通天佬倌！（Getty Images）

舊人未理解新方向，增兵路上亦困難重重，杜維爾馬拉西亞只是左閘替補，利辛度馬天尼斯算是最熟悉坦赫格的新兵，但他還要適應英超的強度，至於去年險死還生的基斯甸艾歷臣竟然變成救命草，踢完前鋒踢防中。至於盛傳加盟的卡斯米路確是一位好防中，但能否適應坦赫格的足球？會否是「Panic Buy」循環的新一員？還要拭目以待。

今季揭幕戰主場輸波，吉祥物都無眼睇。（Getty Images）

英超「出閘脫腳」，球員執行不到領隊的戰術，開始有呼聲要求坦赫格向現實低頭。何謂現實？曼聯現在難以踢得好高位逼控的傳球足球。怎樣叫低頭？重回舊路，踢低位防守，不用哈利馬古尼轉身，讓般奴費南迪斯有犯錯的空間去傳威脅傳球，令拉舒福特有奔跑的空間地去打反擊。

雖然拉舒福特今夏有完整的季前訓練，但開季表現沒有大改善。（Getty Images）

然而，如果要踢這種足球，坦赫格還有什麼存在意義？曼聯又為什麼要聘請他來執教？

如果坦赫格低頭，他就失去了自己；如果不低頭，成績可能慘不忍睹。難道低頭一次半次不可以嗎？捱過難關，再用你的那一套，妥協不是幾好嗎？妥協了一次，說不定等於永遠將就，而且來來回回，五時花六時變，踢了一年多高位又轉，球員難以熟練一套戰術風格，不就正是過去9年曼聯的病根嗎？

曼聯又再令人失望。（Getty Images）

相信這個掙扎不僅在坦赫格心內，還有足球總監梅圖。由蘇斯克查的改變，到聘請蘭歷克及坦赫格，相信都是梅圖的意思，他希望曼聯的足球變得不一樣，擺脫噩夢般的輪迴。

一隊踢傳控逼搶足球的球隊，究竟是先有一班踢到這種足球的球員，還是球隊先推行這種風格？梅圖及曼聯明顯選擇了後者。先確立高位逼搶，再用兩條腿走路，一面慢慢讓現有球員接受及習慣，另一面逐步換血，加入適合這套踢法的球員。暫時，這兩條腿都走得不順暢，曼聯跌到榜尾。

曼聯陷於亂局的這幾年，哥迪奧拿將曼城穩定地維持在頂尖強隊的行列。（Getty Images）

想起哥迪奧拿初掌曼城，雖有柏歷堅尼及碧格利斯坦鋪路多年，但首個轉會窗都要大增兵、換門將，後防速度支撐不到他的體系，最後不知換了多少門將及後防，才建立到現在的常勝之師。用人不疑，曼城信哥迪奧拿，就信到底。

曼聯會跑向未知的前路，還是回到那半死不活的過去？（Getty Images）

如果曼聯向現實低頭，結局已經寫在過去9年的歷史之中。

粗俗一點，咪一X樣。

咪一樣？（Getty Images）

如果硬着頭皮上呢？前路是未知。

可能俯衝到底，下季英冠見。可能修成正果，達到渴望的目標。

人總是害怕未知。

坦赫格及梅圖是否勇於面對未知？