英超︱「雙紅會」利物浦10個主力缺陣　殘陣應戰曼聯或有機可乘？

英超第三輪重頭戲必然是「雙紅會」，曼聯主場迎戰利物浦。兩軍開季戰績均未如理想，利物浦兩戰兩和，曼聯更慘吃兩連敗。英超雙紅同病相憐，當中利物浦傷兵問題愈來愈嚴重，陣中9個成員受傷，加上前鋒紐尼斯上場領紅牌停賽3場，只能再排殘陣應戰。

曼聯領隊坦赫格被指反口，正考慮此仗棄用隊長馬古尼，紅魔鬼能否趁宿敵傷停嚴重贏波反底？



利物浦在英超頭兩輪只得兩分。（Getty Images）

利物浦對曼聯前夕 9傷兵1停賽

利物浦開季欠順，傷兵更逐日累積，前中後三線均有主力正在養傷。當中前鋒祖達季前集訓期間後大腿筋問題再現；中場堤亞高艾簡達拿在開鑼戰鬥富咸同樣觸傷後大腿筋，至少休戰6星期；另一中場張伯倫受同一受患困擾，而且情況更嚴重，復出無期。年輕中場居迪斯鍾斯在社區盾一仗弄傷小腿肌肉後，要當場戴上保護腳套，估計最快要到9月才能復出。

中堅干拿迪在熱身賽對史特拉斯堡一仗受傷，整個8月也要休戰；另一中堅麥迪比訓練期間鼠蹊受輕傷，需要兩個星期復元，相信同樣會錯過雙紅會。

利物浦傷兵名單：



前鋒：迪奧高祖達（後大腿筋）、法明奴

中場：堤亞高艾簡達拿（後大腿筋）、居迪斯鍾斯（小腿）、張伯倫（後大腿筋）

後衛：祖爾麥迪比（鼠蹊）、干拿迪（膝頭）、奇雲藍斯

門將：基拿夏



利物浦前鋒紐尼斯對水晶宮領紅牌，自動停賽3場。（Getty Images）

利物浦傷兵多達9人之多，連同上仗對水晶宮因報復對手直接領紅牌被逐、自動停賽3場的前鋒紐尼斯，紅軍足足有10個主力或未能出戰曼聯。

不幸中的大幸是，上仗對水晶宮臨陣才被抽出大軍名單的前鋒法明奴，有機會趕及復出，領隊高普解釋抽起法明奴純粹為保險計，: 「Bobby最終趕不及（對水晶宮），不過他應該由星期三開始無事。」

利物浦作客曼聯可能陣容（4-3-3）



門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、雲迪積克、祖高美斯、阿歷山大阿諾特

中場：艾利諾、法賓奴、軒達臣

前鋒：路爾斯戴亞斯、法明奴、沙拿



占士米拿對水晶宮一仗踢得吃力。（Getty Images）

中場最大鑊 法賓奴獨力難支

利物浦上場基本上只剩下雲迪積克一個健康主力中堅，他的拍檔是離隊在即的尼達利菲臘斯。祖高美斯已傷癒惟狀態顯然未足，對水晶宮一仗後備上陣，雙紅會很大機會由他夥拍雲迪積克，然而狀態始終是疑問。

比起後防，中場問題更大。對水晶宮一仗，法賓奴身邊一個是已屆36歲的占士米拿，一個是19歲的艾利洛，前者難以全場應付比賽高速率，後者活力充足，身型和經驗尚欠火候，加上法賓奴本身不是速度高的球員，踢來顯得疲於奔命，在中場獨力難支。作客曼聯如派出隊長軒達臣正選上陣，情況或有望改善。

假如法明奴趕及上陣，與沙拿、路爾斯戴亞斯組成的前鋒線，仍有看頭，否則派出小將卡華奴出戰，效果難料。