英超｜馬斯克稱會買曼聯　發文後不足5小時即道：只是說笑

馬斯克（Elon Musk）今日（17日）在Twitter稱「會買曼聯」引起熱烈討論，惟他發文後不足5小時，即道只是說笑。



馬斯克周三在Twitter發文，先語帶嘲諷地道「先搞清楚，我支持共和黨的左半邊、和民主黨的右半邊」，然後再道：「還有，我正在收購曼聯，多謝晒！」

雖然許多網民都指馬斯克的發文不能當真，但他此舉還是引起熱烈討論，畢竟曼聯陷入困境，球迷要求班主格拉沙家族「放手」的聲音也越來越烈，馬斯克的言論還是讓球迷有點幻想。

曼聯球迷希望格拉沙家族可盡快「離開」球會。（Getty Images）

不過馬斯克發文不夠5小時，便在同一帖文中回應網民提問，其中一個名為「矽谷的特斯拉擁有者（Tesla Owners Silicon Valley）」的Twitter帳戶問：你是認真的嗎？馬斯克斬釘截鐵回應道：「不，這只是Twitter上一個已延續了很久的玩笑。」他也斷然否認任何可能性，「我不會買任何體育隊伍的。」