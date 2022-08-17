英超｜馬斯克稱會買曼聯 發文後不足5小時即道：只是說笑
撰文：高詩琦
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馬斯克（Elon Musk）今日（17日）在Twitter稱「會買曼聯」引起熱烈討論，惟他發文後不足5小時，即道只是說笑。
馬斯克周三在Twitter發文，先語帶嘲諷地道「先搞清楚，我支持共和黨的左半邊、和民主黨的右半邊」，然後再道：「還有，我正在收購曼聯，多謝晒！」
雖然許多網民都指馬斯克的發文不能當真，但他此舉還是引起熱烈討論，畢竟曼聯陷入困境，球迷要求班主格拉沙家族「放手」的聲音也越來越烈，馬斯克的言論還是讓球迷有點幻想。
不過馬斯克發文不夠5小時，便在同一帖文中回應網民提問，其中一個名為「矽谷的特斯拉擁有者（Tesla Owners Silicon Valley）」的Twitter帳戶問：你是認真的嗎？馬斯克斬釘截鐵回應道：「不，這只是Twitter上一個已延續了很久的玩笑。」他也斷然否認任何可能性，「我不會買任何體育隊伍的。」
No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
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