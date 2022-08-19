英超轉會｜多蒙特變C朗拿度離曼聯最後希望　名宿：勉強無幸福

縱然過去兩仗C朗拿度如常為曼聯披甲，但不代表他沒有離心，經理人文迪斯繼續四出推銷C朗，外媒指多蒙特或成他的最後希望。



C朗拿度離開奧脫福的傳聞傳足全個夏天，如今即將閂窗，C朗離隊依然只聞梯響。曼聯戰績繼續不濟，開季兩連敗後，增添C朗離隊的決心。

C朗拿度開季兩仗皆有披甲，但離心未有減退。（Getty Images）

多蒙特或成C朗最後希望

C朗拿度的經理人文迪斯四出敲門，惟依然無果。根據德國《圖片報》及美國《CBS Sports》的消息，皆指多蒙特是C朗離隊的最後機會。多蒙特符合C朗出戰歐聯的要求，加上C朗未曾贏得德甲冠軍，假若成事有望再解鎖另一生涯成就。

多蒙特新兵施巴斯坦賀拿早前不幸患上睪丸癌，需要立即接受治療，「蜜蜂兵團」找來莫迪斯迪（Anthony Modeste）作替補，前線理論上不缺人，加上C朗的高昂薪金，繼續是轉會的最大障礙。

莫迪斯迪加盟多蒙特代替患癌的賀拿。（Getty Images）

名宿勸曼聯灑脫與C朗分手

即使C朗離隊消息傳過不停，曼聯方面的口徑一致，「C朗是非賣品」。曼聯名宿史譚（Jaap Stam）坦言勉強無幸福，與其繼續拖下去，倒不如灑脫放手，「如果有球員有離心，就需要作出為大局有利益的決定，有時忍痛決定分手，或許對雙方也有好處。不過，若你堅持留他在隊中，他的壞情緒或者影響全隊。」

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英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

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