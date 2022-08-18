英超｜曼聯雙紅會前求變先執防線　坦赫格或中「回力鏢」

曼聯開季兩連敗，今輪更要鬥宿敵利物浦，令人擔心隨時再吞大敗。曼聯方面豈能坐以待斃，英國《曼徹斯特晚報》透露主帥坦赫格主動求變，但可能是自打嘴巴。



曼聯上季英超兩鬥利物浦，不入一球，共吞9隻光蛋。曼聯在今季熱身賽時曾經報仇，在曼谷大勝4球，原來只是幻象，開季即成為白禮頓及賓福特的手下敗將，將以頹爆姿態在奧脫福上演「雙紅會」。

曼聯開季兩連敗，暫時在英超包尾。（Getty Images）

曼聯後防繼續不穩，過去兩仗失6球，主帥坦赫格主動求變。英媒《曼徹斯特晚報》透露，積極考慮收起隊長哈利馬古尼，改以華拉尼夥拍利辛度馬天尼斯，希望改善防線問題。

即使曼聯近年換上不同領隊，馬古尼的地位依然不變，是球隊的防線重心，上季兩回合的「雙紅會」，也是由他與連迪路夫扼守中路，加上馬古尼今季兩場聯賽皆正選披甲，坦帥或許已找到後防不穩的原因。

馬古尼再度受靶，盛傳他將在雙紅會失去正選位置。（資料圖片／Getty Images）

坦赫格上任時，他被問及馬古尼的問題，當時他投下信任一票，「我認為馬古尼與馬天尼斯是後防首選，他在過去及現在已證明自己能力。」倘若坦帥今仗棄用馬古尼的話，就會被季前自己的「回力鏢」擊中。

坦赫格季前曾指馬古尼與馬天尼斯是他的首選，隨時在第3輪聯賽已經自打嘴巴。（Getty Images）

另外，《曼徹斯特晚報》同時引述曼聯更衣室的消息，指部分球員認為坦赫格的戰術，與球員的能力不相符，他們傾向以更務實的踢法迎戰利物浦。

英超第3輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

更多曼聯相關報道：