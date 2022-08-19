英超轉會｜曼聯第4簽現曙光　撬卡斯米路勢做「華拉尼2.0」

曼聯開季兩連敗，季前購入3名新兵並不足夠，努力追求的法蘭基迪莊「得個桔」，與拉比奧特又「傾唔掂數」，急求一個有質素中場，如今似乎有轉機。英媒指皇馬中場卡斯米路不拒絕加盟，更有望簽下一紙「肥約」。



曼聯今夏先後簽入馬拉西亞﹑利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣，但原來3名新兵不夠助紅魔鬼重返正軌。經歷聯賽兩連敗後，主帥坦赫格坦直言自己的訴求：「我哋要人！」

當轉會市場愈接近閂窗，加上曼聯不濟的戰績，更添增兵的需要，與曼聯拉上關係的球員多不勝數。費特及麥湯米尼兩名中場表現未如理想，未能達到坦帥的要求，法蘭基迪莊及拉比奧特同樣未能成事。

費特與麥湯米尼表現未如理想，曼聯急求有質素的中場球員。（資料圖片／Getty Images）

卡斯米路不抗拒投曼聯

曼聯在轉會市場處處碰壁，去到盡處似乎有光。曼聯「尋人」到皇家馬德里，日前傳出對卡斯米路有意思，而這名巴西國腳亦不抗拒加盟。英媒指30歲的卡斯米路轉會費約6000萬鎊，《太陽報》亦透露，曼聯再以「肥約」吸引卡斯米路，開出35萬鎊周薪。

轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）同時指曼聯與皇馬正為交易洽談，有望當地時間周五（19日）作決定。

卡斯米路在皇馬的生涯相當順遂，他與莫迪歷及卻奧斯組成的中場「鐵三角」，合作多年獲獎無數，但始終敵不過年月。皇馬先後簽入卡馬雲加及曹亞文尼等新星，卡斯米路在隊中的地位有所動搖，加盟曼聯有機會是生涯取得肥約的最後機會。倘若成事的話，卡斯米路將成為「華拉尼2.0」，與C朗與皇馬舊隊友在奧脫福重聚。

卡斯米路在內的皇馬中場「鐵三角」獲獎無數，惟皇馬已經做好換班的準備。（Getty Images）

傳簽愛華頓老將做迪基亞替補

另外，甸恩軒達臣外借至諾定咸森林，曼聯現時只得迪基亞與湯希頓兩名門將，繼傳出羅致瑞士門將森馬（Yann Sommer）後，愛華頓的比高域（Asmir Begovic）同樣進入曼聯的雷達，希望簽入這名35歲門將做迪基亞的替補。

傳曼聯看中英超經驗豐富的比高域做二號門將。（資料圖片／Getty Images）

英超第3輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

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