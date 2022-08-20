轉會動態｜曼聯隊長變後備方案 車路士考慮馬古尼以備不時之需
撰文：何偉畧
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英超「Big 6」今季組軍各有特色，其中兩隊先後出現「恐慌性搶人」。兩支球隊，終於相遇。
開季方寸大亂的曼聯，攻、守球員全都要。簽入卡斯米路後，傳聞希望借用車路士進攻中場基斯甸普列錫。車路士同樣有心水，卻是過去一季的風眼人物，紅魔隊長哈利馬古尼。
卡斯米路成為曼聯今夏第4名新將，新將之中大多屬防守球員，能在戰術上肩負較多進攻工作的人，僅得基斯甸艾歷臣。開季兩場落筆打三更，曼聯開動「panic buy」模式。多家媒體報道仍要增強前線力量，新近目標是「美國隊長」普列錫。
這名23歲美國國腳，自2019年加盟後不乏出場機會，惟不時受傷，影響發展。而在杜慈麾下，他並不受重用，去季因傷而正選上陣英超僅13場，今季兩仗都列後備。時近世界盃，普列錫希望爭取上陣機會，保持狀態，故準備跟球會商討去向。曼聯聞風而至，希望借用這位可攻中可翼的球員，提升攻擊力。
相比曼聯，車路士更早開始搶人，直至現在仍未搶完。他們一直尋求補強中堅，最新消息是《每日郵報》指查詢馬古尼的狀况。由於馬古尼在新帥坦赫格麾下地位不穩，車路士遂試探是否有可能收購，甚至作為普列錫交易的一部分。不過，馬古尼或許只是後備方案。
車路士現時目標，始終在李斯特城中堅韋斯利科芬拿身上。車路士雖然跟球員談妥，但李城在轉會費上鐵價不二。車路士已兩度出價，都低於要求，令轉會陷入僵局。車路士遂考慮一旦科芬拿轉會不成，也有後備人選可以出手。李城領隊羅渣士稱科芬拿已要求避戰今晚英超對修咸頓，亦同意這樣做，「球員不完全集中，沒有全心全意向着球會，或者心有旁鶩，都幫不上忙」。
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