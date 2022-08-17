轉會情報｜拉比奧特獅子開大口遭拒絕　曼聯轉移目標向皇馬埋手

曼聯與法國中場拉比奧特的轉會談判瀕臨破裂，不同媒體及記者皆透露，拉比奧特「獅子開大口」，人工叫價太瘋狂，超出曼聯預算。曼聯打算轉移目標，嘗試求購皇家馬德里防中卡斯米路。



《The Athletic》記者David Ornstein撰文，拉比奧特投曼聯的轉會不太可能實現。報道稱，雙方就人工的分歧很大，曼聯計劃給拉比奧特如般奴費南迪斯及基斯甸艾歷臣水平的人工，但這位27歲法國中場叫價更高，令曼聯卻步。

拉比奧特與祖雲達斯的合約尚餘一年。（Getty Images）

足球轉會專家Fabrizio Romano也收到同樣的消息，指拉比奧特的人工叫價令曼聯感到瘋狂，談判擱置，除非拉比奧特願意降低人工要求，否則曼聯不會重啟談判。

拉比奧特與祖雲達斯的合約明夏約滿，所以他覺得自己有力要求更高的人工。《ESPN》引述消息人士稱，拉比奧特認為高薪是用來彌補他放棄今季為祖雲達斯踢歐聯，而來曼聯至少要踢一季歐霸。

曼聯跟祖雲達斯本身已就拉比奧特的轉會達成協議，據英國《每日郵報》指基本轉會費為1520萬鎊，若加上浮動條款可達1900萬鎊。不過，隨拉比奧特與曼聯就人工談判近乎破裂，這宗轉會很可能告吹。

皇馬的卡斯米路會否看得上曼聯？（Getty Images）

多間媒體透露，曼聯管理層已經轉移目標，研究市場上其他防中，當中提及皇家馬德里的卡斯米路。英國《衛報》稱，負責曼聯轉會談判的足球總監梅圖，正研究羅致卡斯米路的可能性。英國《每日電訊報》表示，未知卡斯米路是否願意過檔，曼聯準備為他開出5000萬鎊轉會費。

30歲的卡斯米路與皇馬的合約至2025年才屆滿，轉會費肯定比拉比奧特高得多，但卡斯米路是巴西國家隊正選，又為皇馬贏過5屆歐聯冠軍，絕對是升級版的拉比奧特。除卡斯米路外，曼聯還有意白禮頓中場摩西斯卡些度（Moisés Caicedo），但英國《天空體育》稱白禮頓無意出售這名20歲厄瓜多爾中場。