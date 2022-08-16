足球轉會｜狼隊破球會紀錄簽葡萄牙兵 馬菲奧斯紐尼斯勢來投
撰文：顏銘輝
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又有多一位「紐尼斯」登陸英超！狼隊與士砵亭達成協議，將以破球會紀錄的4500萬歐元，收購葡萄牙進攻中場馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）。
英國《BBC》報道，獲多間大球會追逐的馬菲奧斯紐尼斯，將加盟狼隊。兩間球會已經就轉會費達成協議，狼隊會以破球會紀錄的價錢4500萬歐元（3800萬鎊），從士砵亭收購馬菲奧斯紐尼斯。雖然紐尼斯仍未同意個人條款，但狼隊有信心完成交易。狼隊之前最貴的球員是3560萬鎊的法比奧施華。
23歲的紐尼斯在2019年1月從艾斯杜尼加盟士砵亭，76次葡超上陣攻入7球。他已經是葡萄牙大國腳，8次為國披甲，很大機會出戰今屆世界盃。
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